Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, emekliye ayrılan personel için düzenlenen törende, yaşadığı şehre hizmet ederek emekliliğe hak kazanmanın çok değerli olduğunu söyledi.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili yasal düzenleme kapsamında ve hizmet süresini tamamlayarak emekliliğe hak kazanan personel için tören düzenledi.

Törende, belediye çalışanları emekliye ayrılan mesai arkadaşlarını uğurlarken Başkan Uysal’da plaket takdim etti.

Başkan Uysal, yaptığı konuşmada “Toplum için çalışarak, yaşadığı kente, insanlığa, çocuklarımızın geleceğine hizmet ederek emekliliğe hak kazanmak ayrı bir olay. Hepinizi kutluyor, yeni yaşamınızda başarılar diliyorum” dedi.