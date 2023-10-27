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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 8’incisini düzenlediği Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali’nin açılış galası Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal’ın ev sahipliği galaya, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Antalya Valisi Hulusi Şahin’in yanı sıra festival için Antalya’ya gelen 40 yabancı şehirden heyetler ve Antalya’nın iş, sanat, siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Gecede, Başkan Ümit Uysal, bu yıl 8’incisi düzenlenen festivalleUNESCO Dünya Miras listesinde olan ve aynı zamanda çok nitelikli antik kentlere sahip şehirlerle bir turizm hareketinin geliştiğini söyledi. Kaleiçi’nin bugün 12 ay 24 saat açık, sürekli iş ve aş üreten bir hale geldiğini belirten Başkan Uysal, “Kültürü üreten, turizm yapan bir artık antik kentimiz var. Bu ilişkiler yıl boyu devam ediyor. Yılda bir kez de böyle buluşuyoruz. Yine harika bir festival. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılıyla bu yıl festivalimizi bütünleştirdik. Cumhuriyetimizin değerlerini de şimdi onlara anlatacağız. Cumhuriyet dünyaya ne getirdi? Türkiye'nin Cumhuriyeti dünyadaki herhangi bir cumhuriyete benziyor mu, benzemiyor mu, biz neleri değiştirdik? Onları da paylaşacağız" dedi.

KÜLTÜREL MİRAS VURGUSU

Vali Şahin ise tarihi ve kültürel mirası koruma ve geleceğe bırakma sorumluluğu altında olduklarını belirterek“Bu sorumluluğu yerine getirmek için çeşitli koruma ve restorasyon çalışmaları yapılıyor. Bu festivalde yöntemler birbirimizle paylaşarak en iyi bulma fırsatımız olacak. Bu fırsata bize ulaştıran Belediye Başkanı Ümit Uysal’a ve misafirlere teşekkür etmek isterim” dedi.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Bakan Ataoğlu ise kültürlerin buluşmasıyla aynı zamanda geçmişin geleceği taşındığını belirterek çalışmaları dolayasıyla Uysal’a teşekkür etti.

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 8’incisini düzenlendiği Uluslararası Kaleiçi OldTown Festivali, 29 Ekim’de sona erecek.

Festivalle antik kentin sokakları ve meydanlarıyla 33 ayrı noktasında 103 etkinlik düzenlenecek.