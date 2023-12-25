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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin 30 milyon liralık yatırımla hayata geçireceği Deniz Baykal Spor Kompeksi’nde yüzme havuzunun izolasyon testleri bu hafta başlıyor.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin TBMM’ye 1973’te Antalya milletvekili olarak giren bakanlık ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunan ve 11 Şubat’ta hayata veda eden CHP’nin 4’üncü Genel Başkanı Deniz Baykal’ın memleketinde ad verdiği spor kompleksinin inşaatı devam ediyor.

Kızılarık Mahallesi’nde 8 bin metrekare alana kurulan kompleksteyarı olimpik yüzme havuzu ve dünya standartlarında bir okçuluk sahasıve halı saha yer alıyor. Tamamlandığında 30 milyon liraya mal olacak kompleksteyüzme havuzu inşaatı son aşamaya geldi. Havuzun bu hafta izolasyon testine başlanacak.

Merhum Deniz Baykal’ın adının, memleketi Antalya’da spor tesisine verilmesi haziran ayında Muratpaşa Belediye Meclisi’nde siyasi partilerin oy birliğiyle kabul edilmişti.