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Haziran’da İstanbul’da düzenlenen büyük grup milli takım seçmesini başarıyla tamamlayarak 2028 Los Angeles Olimpiyatları Ritmik Cimnastik Büyük Grup kadrosuna seçilen Sırcan, spor kariyerine İstanbul’da devam edecek.

Sırbistan, Macaristan, Almanya, Bosna Hersek, Dubai ve yurt içinde kulüp adına yarışan Sırcan dereceler elde etti. Bu yıl düzenlenen Antalya okullararası cimnastik yarışmasında şampiyon, Türkiye Şampiyonası’nda 4’üncü oldu. Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun düzenlediği 13 ülkeden 153 sporcunun katıldığı Ritmik Cimnastik Bosphorus Cup’ta takımıyla 1’incilik kupasını kaldırmanın gururunu yaşadı.

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2008’de Manavgat Side’de doğan Sırcan, 5 yaşında cimnastikle tanıştı. 7 yaşında Türkiye Minikler Lig yarışmasında ilk madalyasını aldı. Sırcan, 2019’da Muratpaşa Belediyespor’a transfer oldu. 2021 yılında Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) barajını geçerek Antalya’nın ilk Ritmik Cimnastik TOHM sporcusu oldu.

Muratpaşa Belediyespor’un milli takıma seçilen 15 yaşındaki cimnastikçisi İrem Sırcan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret etti. ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyespor’da 6 yıldır cimnastik yapan 15 yaşındaki İrem Sırcan, milli takıma seçilmesinin ardından Başkan Uysal’ı ziyaret etti. 2028 Los Angeles Olimpiyatları Ritmik Cimnastik Büyük Grup kadrosuna seçilen Sırcan, yaşadığı gururu Başkan Uysal’la paylaştı.

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