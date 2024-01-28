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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl ‘yemek kültürü’ temasıyla 6’ncısını düzenlediği Yörük Çalıştayı’na konuk olan Türk yemek kültürü uzmanı ve yazar Sahrap Soysal, yemek atölyesinde tezgah başına geçerek aşure buğdayı ve keçi etinin karıştırılmayla elde edilen Yörük lezzeti keşkeği dövüp katılımcıların beğenisine sundu.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi bu yıl 6’ncısını düzenlediği Yörük Çalıştayı’nın temasını ‘yemek kültürü’ olarak belirledi.

Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde toplanan çalıştaya Türkiye’nin dört bir yanından 290 Yörük derneği katıldı. Konar-göçer yaşam tarzı ile öne çıkan Yörüklerin kendilerine özgü araç-gereçlerle Türk mutfağına kattığı lezzetler çalıştayda sergilendi. Dövme buğday ve keçi etiyle yapılan keşkek, ayran ve tereyağı üretmek için kullanılan tuluk, tulukta yayık yapmaya yarayan bişşek gibi Yörük kültürüne özgü mutfak gereçleri çalıştayda yer aldı. Yörüklerin mutfak kültürü hem gastronomi hem de sosyolojik olarak ele alındı.

Halk oyunlarıyla karşılanan Sahrap Soysal Yörüklerin yöresel oyunlarına eşlik etti. Sahrap Soysal çalıştayda düzenlenen ‘mutfak atölyesi’nde Başkan Uysal’la tezgah başına geçti, aşure buğdayı ve keçi etinin karıştırılmayla elde edilen yörük lezzeti keşkeği dövüp katılımcıların beğenisine sundu. Sahrap Soysal’ın mutfağında her biri yörük lezzeti olan bitirtmaç, ebegümeci dolması, ilibada dolması, yörük kadayıfı, pekmezli ekmek tatlısı da yerlerini aldı.

Mutfak atölyesinin ardından Başkan Uysal, Sahrap Soysal ve çoban Oğuzhan Çoban’ın konuşmacı olduğu söyleşi gerçekleşti. Söyleşide yörük kültürünün tarihi, konar-göçer yaşam tarzı ve mutfak kültürü üzerine konuşulurken Başkan Uysal 1950’lerde orman ve ovalara gelen kadastro işlemleri nedeniyle Antalya yörüklerinin zorunlu olarak yerleşik hayata geçtiklerini söyledi.

Başkan Uysal dünyanın en çalışkan insanlarından olduğunu söylediği Yörükler için tehlikeli yaşam koşullarına alışkın olduklarından dolayı dayanıklı olduklarını belirttti. Yörüklerin icada ve gelişmişliğe yatkın olduğunu söyleyen Başkan Uysal “Bir yerde bir buluş görsem ilk Yörükten şüphelenirim” dedi. Başkan Uysal birlik olunamadığı için Yörüklerin bu üretkenliğini ilerletemediğini de sözlerine ekledi.

Söyleşi sonrasında konserler ardından Yörük derneklerinin bir araya geldiği gecede dinleyiciler Özay Gönlüm’den Ninenin Mektupları ve Türküler repertuarıyla Feyzi Önder’in gerçekleştirdiği konserde duygulanırken Uğur Önür’ün Yörük türküleri repertuarında ise yöresel danslar ederek doyasıya eğlendi.

Gecenin sonunda Bergama Yörük Türkmen Çepni Muacirler Derneği Başkan Uysal’a oğlak derisi üzerine özel olarak işlenmiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk portresi hediye etti.