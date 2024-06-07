Antalya’da Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Barosu’nun Avukat Soner Ustaoğlu anısına düzenlendiği tiyatro günlerinin 3’üncüsü Antalya Barosu Yırtık Cüppe Tiyatro Topluluğu’nun oynadığı ‘Yalancı Aranıyor’ isimli oyunla açıldı.ANTALYA (İGFA) - 2 perdeden oluşan komedi oyununda salon kahkahalar ve alkış sesleriyle yankılandı. Perde açılmadan önce açılış konuşmasında 2021 yılında hayata veda eden meslektaşı Ustaoğlu’nun çok iyi bir oyuncu olduğundan söz eden Başkan Uysal, “Tiyatro hayatın aynası. Hayatın her haline avukatlar tanık. Daha iyi oyuncu olmaları da normal” dedi.

MESLEKTAŞLARINI TEBRİK ETTİ

Tiyatro Günleri’ni sonraki yıllarda da sürdüreceklerini belirten Başkan Uysal, salonun dolmasında yapılan işin nitelikli olmasının katkısının büyük olduğunu dile getirdi. Baroların hazırladığı tiyatroların amatör topluluk oyunculuklarının epey üzerinde olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal katkı sunan tüm barolara teşekkür etti. Uysal, sanata yönelen meslektaşlarını tebrik ederken ise şunları söyledi:

“Yaşam koşulları ne kadar güç olursa olsun, hayat bütün meslek gruplarını ve bizim meslektaşlarımızı ne kadar zorlarsa zorlasın, sanatı hep hayatın ağırlık merkezinde tutmayı başardıkları için ve en ciddi işlerden gibi görünen hukuk pratiği uygulayıcıları olarak hayatlarını hep sanatla donattıkları için meslektaşlarımı tebrik ediyorum.”

Başkan Uysal, gecenin sonunda Antalya Barosu Tiyatro Kurulu Başkanı Leyla Nur Kaymakoğlu’na teşekkür çiçeği takdim etti. Maddi sıkıntıların yaşandığı bugünlerde etkinliklere imkan sağlayıp kapılarını açan Muratpaşa Belediyesi ve meslektaşı Başkan Uysal’a teşekkür eden Antalya Baro Başkanı Avukat Hüseyin Geçilmez ise Başkan Uysal’a plaket takdim etti.

BU YIL TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DE DESTEK VERİYOR

Yakalandığı hastalığın ardından 2021 yılında aramızdan ayrılan Avukat Soner Ustaoğlu anısına üçüncü kez sanatseverlerle buluşacak Avukat Soner Ustaoğlu Tiyatro Günleri’ne bu yıl Türkiye Barolar Birliği de destek veriyor. Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Barosu iş birliğinde düzenlenen etkinlikte 7 baro 8 oyunla sahnede olacak. 6-13 Haziran’da Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek Tiyatro Günleri’nde Antalya, Bursa, İstanbul, Diyarbakır, Eskişehir, Ankara ve İzmir barolarının tiyatro toplulukları sahne alacak.

Antalya Barosu Yırtık Cüppe Tiyatro Topluluğu’nun oynadığı ‘Yalancı Aranıyor’ isimli oyunla perdenin açıldığı Tiyatro Günleri, 7 Haziran’da Bursa Barosu ‘Rosenberler Ölmemeli’ oyunuyla, 8 Haziran’da İstanbul Barosu ‘Ne Seninle Ne Sensiz’, 9 Haziran’da ise Diyarbakır Barosu ‘Underground Bir Yeraltı Komedisi’ isimli oyunlarla sahnede olacak.

Eskişehir Barosu’nun 10 Haziran’da ‘Dönemeç’ oyunuyla devam edecek Avukat Soner Ustaoğlu Tiyatro Günleri, 11 Haziran’da Ankara Barosu’nun ‘Haydi Karına Koş’, 12 Haziran’da İzmir Barosu’nun ‘Büyük Romulus’ oyunlarıyla devam edecek. 13 Haziran’da Antalya Barosu Baro Tiyatro’nun oynayacağı ‘Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı’ oyunuyla Tiyatro Günleri sona erecek.