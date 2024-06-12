Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin meslek edindirme, sanat ve hobi kursiyerlerinin el emeği ürünlerinin sergilendiği "Üreten Eller" yılsonu sergisi, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde açıldı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi ile Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen sergi, tekstilden takı yapımına, örgüden seramiğe kadar geniş bir yelpazede 16 merkezde ve 60 branşta düzenlenen kurslara katılan 6 bin 100 kursiyerin eserlerini kent sakinleriyle buluşturdu. Kursiyerler, yıl boyunca öğrendikleri teknikleri ve becerileri uygulayarak hazırladıkları birbirinden çeşitli ürünleri sergiledi.

Sergi, 14 Haziran’a kadar 10.00 - 18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Rengarenk kıyafetler, takılar, örgüler, işlemeli çantalar, el örmesi hasır sepetler, ahşap oyma ve boyama ürünleri, seramikler, heykeller, iğne oyaları, tezhip ve hat sanatı eserleri, yağlı boya tablolar, tığ ve şiş örmesi tasarımlar, süs eşyaları ve teraryumlar sergide yer aldı.

Açılış törenine Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran ve Belediye Başkanı Ümit Uysal ile eşi Ümran Uysal katıldı. Tören, halk oyunları gösterisiyle başlayıp keçe ve deri kıyafetlerin yoğunlukta olduğu bir defile ile devam etti. Defilede saç tasarımları, deri işleme ve hasır örme çantalar da sergilendi.

Stantları gezen Başkan Uysal, “Türkiye’de nüfusa göre en fazla sanat kursu olan yer, açık ara Muratpaşa. İnsanların hayatını değiştirecek bir yetenek kazanması ve bundan geçim sağlaması muhteşem bir şey” dedi. Uysal, insanların meslek ve sanat öğrenip bundan gelir elde ettiğini gördükçe büyük mutluluk duyduğunu ve tüm yorgunluğunun geçtiğini belirtti.