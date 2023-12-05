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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde (ASSİM), 18 yaş ve üzeri için web yazılım eğitimleri başvuruları başladı.ANTALYA (İGFA) - Teknoloji alanında iş fikirlerinin ve yeni girişimlerin gelişerek ekonomik faydaya dönüşmesi süreçlerinde fiziksel ortam, makine ve ekipman desteği sağlayan ASSİM Teknoloji Merkezi yeni açılan eğitim alanlarıyla teknoloji meraklılarını ağırlamaya devam ediyor.

Web tasarımı, oyun yazılımı, üç boyutlu modelleme alanlarında eğitim veren merkez son olarak robotik kodlama eğitimlerini başlattı. Uzman eğitmenler eşliğinde öğrenciler yazılımlar, kodlar, devreler, sensörler ve 3 boyutlu yazıcılarla robotik kodlama derslerinde hayallerini tasarıma dönüştürmeyi başardı. Dersler haftanın 3 günü 50 öğrenci kapasitesiyle yürütülmeye devam ediyor.

Sağladığı yeni alanlarla kendini geliştirmeye devam eden ASSİM, bununla birlikte web yazılım dersleri de verecek. Modern web uygulamalarını ileri düzey teknik ve deneyimli eğitmen kadrosuyla öğrencilerle buluşturacak merkezde, web yazılım dersleri için başvurular 15 Aralık’a kadar devam edecek.