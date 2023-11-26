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Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, kent sakinlerinin taziye, mevlit, düğün, nişan gibi birçok etkinliği gerçekleştirebileceği etkinlik çadırını, Doğuyaka Mahallesi’nde bulunan Adbullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) yanında hizmete açtı.ANTALYA (İGFA) - Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin yeni açılan etkinlik çadırında 350 sivil toplum kuruluşunun yöneticisiyle buluşmasında “Antalya’mızın geleceği için hep birlikte, hiçbir ayrıma meydan vermeden, milleti birleştire birleştire, siyaset kavramının üstüne çıka çıka, kamu menfaati kavramını her şeyin önüne koya koya, hep beraber yolumuzda yürüyelim” diye konuştu.

Etkinlik çadırı, Yörük kültürünü de yansıtan kıl çadır biçiminde yapıldı.

Etkinlik çadırının ilk konukları ise aralarında hemşeri, yöre kültür ve dayanışma derneklerinin de bulunduğu 350 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri oldu.

Düzenlenen kahvaltılı buluşmaya Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal’la katıldı.

Sivil toplum kuruluşu temsilcilerine “Çalışma arkadaşlarım” diye seslenen Başkan Uysal, dernek üye ve yöneticilerinibelediyecilik faaliyetinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü belirtti.Antalya’nın çok sayıda kültürün bir arada, kardeşçe yaşadığı yer olduğunu belirten Başkan Uysal, “Bütün dünya kültürlerine açığız. Bütün dünya kültürleriyle kardeşiz ve bütün dünya kültürlerini kucaklıyoruz. Bizim şiarımız ‘Yurtta barış dünyada barıştır.’ Bizim temel kılavuzumuz Atatürk.” diye konuştu.

Etkinlik çadırının ilk misafirlerinden Kadın Girişimi Kooperatif Başkanı Keziban Kaya, kalabalık etkinlikler için yeterli kapasitede alan bulamadıklarını belirterek “Biz çok sevindik. Örneğin bir kahvaltı, yemek vereceğiz, burası bizim için çok iyi oldu. Burada çok rahat yapabileceğiz” dedi. “Sosyal belediyecilik örneği”olarak tanımladığı etkinlik çadırı için Başkan Uysal’ı kutladığını belirten Kaya, “İnsanları seviyor, insanlara dokunuyor. Biz onun yanında kendimizi çok mutlu, çok güvende hissediyoruz” dedi.

Antalya Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Hıdır Dağtekin ise insanların düğün salonu gibi alanlara bu ekonomik koşullarda bütçe ayıramadıklarını söyleyerek etkinlik çadırının birçok alanda işlevsel olacağını söyledi. Başkan Uysal’ı kutlayan Dağtekin, “Duyarlı, becerikli, imkanlar dahilinde halka hitap eden, nabzını tutan bir başkan” dedi.