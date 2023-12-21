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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Eskişehir’den kardeş kenti, Tepebaşı Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Ahmet Ataç’la bir araya gelen Uysal, Tepebaşı’nın çalışmalarını yerinde inceledi.ANTALYA (İGFA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2014’te kardeş kent protokolü imzaladığı Eskişehir’in yaklaşık 400 bin nüfuslu ilçesi Tepebaşı’nı ziyaret etti.

Başkan Uysal, Eskişehir’de Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u da ziyaret etti. Uysal, Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ataç’la buluşmasında belediyecilik çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

İkili, görüşmenin ardından Tepebaşı Belediyesi hizmet binası içinde yer alan ‘Pişmiş Toprak Sempozyumu’ eserleri ‘Geri Dönüşüm Atölyesi’ ve Tarih Vakfı işbirliğinde hazırlanan ‘Milli Mücadele’de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir’in Kurtuluşu’ sergisini gezdi.

Tepebaşı Belediyesi’nde düzenlenen sergi ziyaretlerinin ardından ise Başkan Uysal ve Başkan Ataç Gökkuşağı Kafe’de istihdam edilen özel bireyler ile bir araya geldi. Ardından Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisi Su Sporları Merkezi, Melih Savaş Yaşam Köyü’nde yer alan Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi, İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası ve Koroları Eğitim ve Çalışma Merkezi, Çocuk Ağız Diş Sağlığı Polikliniği ziyaret edildi. İki Belediye Başkanı, Yeşiltepe Belde Evi’nde kurslara katılan kadınlarla da buluştu. Başkan Uysal ziyaretlerin ardından ise hayata geçirilen projeleri için Başkan Ataç’ı tebrik etti.