Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin çocukları yaz tatilinde müzik, tiyatro, resim ve seramik sanatlarıyla tanıştıran yaz kursları 5 sanat merkezinde devam ediyor.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin çocukları bilgisayar başından kaldıran, cep telefonlarını bir kenara bıraktıran Doğa Kampı’nın yanı sıra onların yaz tatilinde gelişimlerini destekleyecek yaz kursları da devam ediyor.

Kurslar bu dönem, Değirmenönü Kültür Merkezi, Şirinyalı, Perge, Meltem ve Çağlayan sanat merkezlerinde açıldı.

Gitar, bağlama, keman, halk dansları, salon dansları, yaratıcı drama, uygulamalı tiyatro, darbuka, solfej, resim, taş boyama, seramik ve heykel branşlarında açılan kurslara 982 öğrenci devam ediyor.

Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın öncülüğünde kültür merkezine dönüştürülen Değirmenönü’de,Itri’nin Aşık Veysel’in, Levent Kırca’nın, Fikret Otyam’ın isimlerini taşıyan salonlarda çocuklarbir yandan gitar, diğer yanda keman başka bir noktasında ise drama kurslarına katılıyor.