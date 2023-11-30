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Antalya’nın dünyaca ünlü falez bandı üzerinde bulunan mağazayı oluştururken önceliklerinin kolay ulaşılabilir olması olduğunun altını çizen Başkan Uysal, mağazanın uygulanan konsinye sistemiyle farklı bir model olduğuna dikkat çekti. Sistemde kooperatiflere raf tahsis edildiğini aktaran Uysal, mağazada 30 kooperatifin yer aldığını söyledi.

Aynı zamanda mağazanın bulunduğu Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda gerçekleşecek tanıtım günlerinde erişteden reçele, pekmezden sirkeye birbirinden lezzetli el yapımı yiyecekler ve birbirinden renkli hediyelik eşyalar, yaklaşan yeni yıl öncesi Antalyalıların beğenisine sunulacak. Etkinlikte stantlar 10.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin kadın kooperatiflerinin el emeği göz nuru ürünlerinin yer alacağı ‘Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası El Emeği Tanıtım Günleri’ Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda başlıyor. ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin kadınların kurduğu üretim, işletme ve girişimcilik kooperatiflerine pazarlama ve satış imkanı sağlayan satış mağazası, 1-3 Aralık tarihleri arasında tanıtım günleri düzenliyor.

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