Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, Gürcistan’ın Kutaisi kentinde düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma için Entegre Dönüşüm” başlıklı forumda, Çevreci Komşu Kart Projesi’ni tanıttı.ANTALYA (İGFA) - Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, enstitüler, üniversiteler, firmalar ve girişimcileri bir araya getiren forum Gürcistan'da gerçekleşti.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda bölgesel ve küresel sorunların tartışıldığı, iyi uygulama örneklerinin paylaşıldığı, yenilikçi iş fikirlerin geliştirildiği bir platform olan foruma Muratpaşa Belediyesi adına İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ceren Şahin katıldı.

Şahin, forumda ulusal ve uluslararası birçok platformda ödüle değer görülen Çevreci Komşu Kart projesi başta olmak üzere atık yönetim alanında yapılan yenilikçi çalışmaları anlattı.

“Sürdürülebilir Şehircilik Temelinde Belediye Özel Sektör İşbirliği Modeli Çevreci Komşu Kart” başlığında yapılan sunumda, projenin hazırlık ve uygulama süreçleri ile ilgili bilgiler verildi.