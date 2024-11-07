Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, pazar yerlerine yönelik geliştirdiği örnek uygulamalarla hem esnafın hem de vatandaşın haklarını koruyarak kentin ekonomisine katkı sağlıyor. Muratpaşa’daki toplam 29 pazar yerinde, eşit standartların sağlanması adına üniforma, iş kıyafeti, mal ve hijyen koşulları gibi düzenlemeler getiriliyor. Böylece pazar yerlerinde alışverişin daha cazip hale gelmesi hedefleniyor.ANTALYA(İGFA) - Pazar tezgahları sabahın erken saatlerinden itibaren belediye zabıta ekipleri’nin gözetiminde, belirlenen sınırlar içinde vatandaşların rahatça alışveriş yapabileceği şekilde kuruluyor. Hassas teraziler, ürün etiketleri ve hijyenkuralları zabıta ekiplerince denetleniyor. Tezgâhların sınır dışına çıkmasına izin verilmediğinden, alışveriş yapan vatandaşlar için geniş ve düzenli alanlar oluşturuluyor.

Muratpaşa Belediyesi, pazarcı esnafının giyim kuşamında bir standart oluşturulması amacıyla tek tip önlük uygulaması başlatıldı. İlk olarak Fener Çarşamba Pazarı’nda zabıta ekipleri ve Turunç Masa personeli tarafından önlük dağıtımı yapıldı. Bu sayede pazar yerleri kurumsal bir görünüme kavuşurken, vatandaşlar da alışverişlerini daha rahat yapabiliyor.

Şarküteri ürünleri satan ve 20 yıldır pazarcılık yapan Hatice Erdem, “Önlük uygulamasına çok sevindim. Kendim de beyaz önlük ve eldivensiz çalışmam. Hem hijyen hem de görünüm açısından çok güzel bir uygulama oldu, teşekkür ederim” dedi.

Seyyar Sabit Sebze ve Meyveciler Odası Denetleme Kurulu Başkanı Öner Şimşekler ise, “Müşteriler pazar yerinde satıcı ve alıcıyı ayırt edemiyor, her tip kıyafetle dolaşılıyor. Tek tip kıyafet sayesinde ürünlerin sahibi kim belli olacak. Ayrıca temizlik ve hijyen standartlarının sağlanması hem esnaf hem de müşteriler için çok önemli. Hassas terazilerin kullanılması, ürün etiketlerinin görünür olması ve satış sırasında bağırarak reklam yapılmaması huzurlu bir alışveriş ortamı sunuyor” şeklinde konuştu.