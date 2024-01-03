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Antalya’yı dünya kadın voleybolunun en iyi liglerinden Sultanlar Ligi’nde temsil eden Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop voleybol takımı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı makamında ziyaret etti.ANTALYA (İGFA) - Oynadığı son maçını Galatasaray ile gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop kadın voleybol takımı 1’inci devrenin ardından Başkan Uysal’a ziyarette bulundu.

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, oynanan 13 maçtan 6’sını galibiyetle tamamlayarak ilk devreyi 19 puanla ligi 6’ıncı sırada bitirdi. Devre sonunda takım oyuncularından MarınaMarkova 296 sayıyla en skorer oyuncu seçilirken Derya Çayırgan ise yüzde 60 oranla en iyi pozitif manşet alan oyuncu oldu.

Başkan Uysal, ilk devrede Antalya’yı başarıyla temsil ettikleri için teşekkür ederek, ikinci devre için de başarılar diledi. Uysal oyuncularave teknik heyete hediyeler takdim ederek uğurladı. Sultanlar Ligi’nde yarışan takım ikinci devrenin ilk maçını 7 Ocak’ta kendi evinde Çukurova Belediyesi Spor Kulübü’yle oynayacak.