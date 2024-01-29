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Karşılaşmayı tribünden izleyen Başkan Uysal galibiyetin ardından sahada oyuncuların sevincine ortak oldu. Bu galibiyetle ligdeki puanını 28'e yükselten Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop ligin 19'uncu haftasında İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Türk Hava Yolları'yla karşılaşacak.

Taraftarın salonu doldurduğu maçta ilk set 25-18 ev sahibi takım üstünlüğüyle tamamlandı. Kıyasıya rekabet edilen maçta Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, ilk setin ardından 25-15 ve 25-18'lik skorlarla karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18'inci haftasında PTT 'yi 3-0 mağlup etti. ANTALYA (İGFA) - Antalya'yı kadın voleybolunun en iyi liglerinden Sultanlar Ligi'ne taşıyan Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda PTT'yi ağırladı.

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