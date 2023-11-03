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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Vodafone Sultanlar Ligi’nde 5’inci haftanın ardından 8 puanla 5’inci sırada bulunan Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop’un antrenmanını ziyaret etti.ANTALYA (İGFA) - Antalya’yı kadın voleybolunun dünyadaki en iyi liglerinden Sultanlar Ligi’nde temsil eden Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, ligin 6’ncı haftasında kendi evinde Türk Hava Yolları’yla karşılaşacak.

Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma 4 Kasım Cumartesi, saat 18.00’de başlayacak.

Başkan Uysal, zor maç öncesi son antrenmanını yapan takımı ziyaret etti.

İlk 5 haftada takımın iyi bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Başkan Uysal, Çukurova ardından Nilüfer galibiyetleriyle başladıkları ligde son olarak PTT karşısında alınan 3-0’lık galibiyetin sevindirici olduğunu söyledi. Cumartesi, Türk Hava Yolları ile yapılacak maçta takımına başarılar dileyen Başkan Uysal “Antalya’mızı VodafoneSultanlar Ligi’nde başarıyla temsil eden takımımız Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop bu hafta da dünyada ve Avrupa’da bizi temsil eden üst grup bir takım olan Türk Hava Yolları’yla oynuyor. Ama biz hiç kolay lokma değiliz” diyerek takımına moral ve destek verdi.