Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin halkla ilişkiler ve yönetişim projesi Turunç Masa, Haziran ayında 20 bin 175 çağrıya yanıt verdi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratapaşa'da 7 gün 24 saat hizmet veren sistemde, ay boyunca kayda alınan 12 bin 854 başvurunun çözümü kavuşturulmasıyla oluşan memnuniyet oranı yüzde 92,68 olarak gerçekleşti. 2014 yılında hayata geçirilen Turunç Masa, 444 80 07 numaralı çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya ve web kanalları aracılığıyla Muratpaşalıların talep, öneri ve şikayetlerini kayıt altına alarak çözüme ulaştırıyor.

Muratpaşalıların günün her saatinde ulaşabildiği çağrı merkezinin telefonları haziranda 20 bin 175 kez çaldı. Bu aramalardan 12 bin 854 tanesi kayıt altına alındı.

Başvuruların titizlikle değerlendirilerek, çözüm sürecinin takip edildiği sisteme en çok başvuru Muratpaşa’nın en yüksek nüfusa sahip mahallesi Güzeloba’dan geldi. Bin 134 başvurunun kayda alındığı Güzeloba Mahallesi’ni, 673 başvuru ile Fener Mahallesi ve 654 başvuru ile Çağlayan Mahallesi takip etti.Başvuruların konularına göre dağılımında ise Sağlık İşleri Müdürlüğü ilk sırada yer aldı. Evde bakım, hasta nakil ve veterinerlik hizmetleri için 2 bin 136 başvuru kayda geçti.