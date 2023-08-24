Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin gençlerin üniversite hayalini gerçeğe dönüştüren Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi (MURGEM) YKS'de yüzde 83.5'lik başarı oranı yakaladı.ANTALYA (İGFA) - Murgem’in 453 öğrencinden 378’i bir tercihine yerleşirken 33 öğrenci ise tercih yapmadı ve hayallerini gelecek yıla bıraktı. Murgem'in en iyi derecesi ise sayısalda 520 puanla Kübra Yeşilova’nın oldu. Yeşilova, Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünü kazandı.

Murgem’le sınava hazırlanan öğrencilerden 2’si diş hekimliği fakültelerini kazanırken, mühendislik fakültelerine 3, hukuk fakültelerine 4, mimarlık fakültelerine 12, öğretmenlik bölümlerine 42, psikoloji ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerine 19, sağlık bilimleri fakültelerine 33 ve diğer 4 yıllık bölümlere 141 öğrenci yerleşti. 120 öğrenci ise önlisans programlarına yerleşmeye hak kazandı.

MURGEM BAŞVURULARI BAŞLADI

Öte yandan Murgem, yeni dönem hazırlıklarına da başladı. Merkez, üniversite sınavında istediği sonucu alamayan ve bir yıl daha hazırlanmak isteyen mezun olan öğrenciler için ön başvuru dönemini açtı.

Başvurular Kızılsaray Mahallesi’ndeki merkez binasında yapılacak. Başvuru sırasında 1 vesikalık fotoğraf, üniversite sınav sonuç belgesi, kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi ile birlikte gelmesi gerekiyor.