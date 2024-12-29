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Repertuarında halk müziğinin en sevilen eserlerine yer veren usta sanatçı, gece boyunca dinleyicilere nostaljik anlar yaşattı. Konser, Eroğlu’nun teşekkür konuşması ve coşkulu bir finalle sona erdi.

Türk halk müziğinin efsanevi isimlerinden Musa Eroğlu, Jolly Joker Mersin sahnesinde unutulmaz bir konsere imza attı. İSTANBUL (İGFA) - Yıllar sonra Mersinli dinleyicileriyle buluşan sanatçı, türküleriyle adeta hasret giderdi.

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