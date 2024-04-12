Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi’nin geleneksel bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü Kültürpark’taki dernek merkezinde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - MÜSİAD Bursa Şubesi’nin her bayramda düzenlenen buluşması yine büyük ilgi gördü. Kültürpark içerisinde bulunan dernek merkezinde düzenlenen bayramlaşma törenine; AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Mustafa Yavuz, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkan Vekili Kamil Bayramiç başta olmak üzere çok sayıda MÜSİAD Bursa üyesi iş insanı katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada tüm üyelerinin bayramını kutlayan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak, “İnşallah Arakan’dan Gazze’ye kadar yeryüzünün farklı noktalarında zulüm ve yokluk içinde olan mazlum müslüman kardeşlerimizin de bir an önce huzur ve mutluluğa kavuşmalarını Rabbim nasip eder. Ramazan ayında 2024 yerel seçimlerini de demokratik bir olgunluk içinde geride bıkraktık. Sonuçların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Seçilen başkanların Bursa’ya ve ülkemize hayırlı işler yapmalarını temenni ediyorum. Önümüzdeki 4 yıl ülkemizde seçim yok. Bu dönemin yapılacak işlere odaklanacak bir dönem olması, üretim ve ihracat maliyetlerinin azaltılması, enflasyonla mücadele, finansal erişimin kolaylaşması ve girdi maliyetlerinin azaltılması ekonomi yönetiminden ilk beklentilerimiz olacak... Bursa’nın sanayi üretimini artırabilmesi, yeni nesil sanayi ve ticaret alanları oluşturulması, şehrin büyüme vizyonu doğrultusunda organize konut bölgelerine ihtiyacımız olduğunu tekrar gündemimize almak için hep beraber hareket edeceğiz. Ortak akıl ve iş birliği kentimiz adına çok önemli. Biz bu noktada katkı koymaya, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

BAŞKAN YILMAZ; KÜLLERİMİZDEN YENİDEN DOĞACAĞIZ

Bayramlaşma programına katılan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise 2024 yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Tüm MÜSİAD Bursa ailesinin bayramını kutlayan Başkan Yılmaz, “Seçmen bize bir uyarı verdi. Biz bunu alıp güzel bir şekilde değerlendireceğiz. Biz özeleştiri yapmayı bilen bir kültüre sahibiz. Küllerimizden yeniden doğmak bizler için zor değil. Derlenip toparlanmak zor değil. Yeter ki özümüzden kopmayalım” şeklinde konuştu.

MUSTAFA YAVUZ; İSTİŞAREYLE GÜZEL SONUÇLAR ALACAĞIZ

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz da MÜSİAD Bursa Şubesi üyelerine seslenerek, yerel seçim sonuçlarının kısa bir değerlendirmesini yaptı. Önümüzdeki 4 yıl boyunca seçim olmayacağını hatırlatan Yavuz, “Bu süreci beraber istişare edeceğiz. Bu anlamda MÜSİAD geçmişte olduğu gibi bundan sonra da sürece ciddi katkı koyacaktır. Bu istişare neticesinde daha güzel sonuçlara ulaşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

REFİK ÖZEN; GAZZE’YE EN BÜYÜK DESTEK TÜRKİYE’DEN

22 yıldır iktidarda olup birinci parti kalmanın dünya siyaset tarihinde bir örneğinin olmadığını belirten AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ise Türkiye’nin son 22 yılda olağanüstü olaylar da yaşadığını belirtti. Özen, “Bu kadar hadiseyi bir başka ülke yaşasa bırakın iktidarda kalmayı siyaset tarihinden silinirdi” diye konuştu. Gazze konusunda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a haksızlık yapıldığını savunan Özen, “Gazze içimizi yakan bir hadisedir. Bunu dert edinen bir Cumhubaşkanımız var. Açıklanan yardımlar kadar açıklanamayanlar var. Gazze’ye en çok yardım eden birinci ülkeyiz. Fakat elbette herşeyi kamuoyuyla paylaşma imkanımız yok. Bu mazlum milletlerim umudu Türkiye’dir. İnşallah Kudüs’ün de özgürlğe kavuştğu günleri göreceğiz” dedi.