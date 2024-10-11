MÜSİAD Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak ve beraberindeki heyet, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde hayata geçirilen ve sektör liderlerini bir araya getiren Bursa Textile Show Fuarını ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Tekstil alanında Türkiye’nin tasarım ve üretim gücüne değer katan lider şehirlerin başında yer alan Bursa’nın sektörel potansiyelini tüm dünyaya tanıtmak ve ihracat hedeflerine katkı sağlamak amacıyla BTSO iştiraklerinden KFA Fuarcılık organizasyonunda düzenlenen Bursa Textile Show ile sektörün liderleri 12. kez bir araya geldi.

Yılda 2 defa düzenlenen fuara dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen alıcılar ve tasarımcılar sergilenen ürünlere büyük ilgi gösterdi. Ziyaret oranın yine yüksek olduğu fuara, MÜSIAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak ve Tekstil Sektör Kurulu Başkanı Halil İbrahim Biçer ile birlikte yönetim kurulu da ziyarette bulundu.

100’ün üzerindeki katılımcı firmanın, farklı ülkelerden gelen misafirlerini ağırladığı uluslararası fuar Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. “Hızlı Ürün Hazırlama ve Hızlı Teslimat” konsepti ile tekstil sektöründe bir ilke imza atan fuar, firmaları nitelikli alıcılarla buluşturan trend alanları, seminerler, lansmanlar, defile organizasyonları ve daha birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Sektör temsilcisi MÜSİAD üyelerinin de aralarında bulunduğu fuardaki stantları ziyaret eden Başkan Alparslan Şenocak, “Katılımcı sayısı ve ziyaretçi profili ile her yıl kalite çıtasını yükselten Bursa Textile Show, şehrimizin ve bölgemizin tekstil sektöründeki ticari hedeflerine büyük katkıda bulunuyor. Asırlardır tekstil sektörünün bir numaralı şehri olan güzel Bursa’mızda firmalarımız için bu tür global organizasyonların düzenlenmesi çok değerli. Ziyaret ettiğimiz firma sahiplerinin bizlerle de paylaştığı memnuniyetleri bunun en somut göstergesi. Bu fuarı başlatarak istikrarla sürdüren BTSO ve KFA Fuarcılık ile birlikte katkı sağlayan tüm kurumlara ve elbette Başkanımız İbrahim Burkay’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Yurtiçi ve yurtdışından önemli markaların sahipleri ile satın alma ekiplerinin Bursalı katılımcılarla verimli iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerine tanık olduklarını vurgulayan MÜSİAD Bursa Tekstil Sektör Kurulu Başkanı Halil İbrahim Biçer ise, “Fuarda görüştüğümüz herkes çok memnun olduğunu dile getiriyor. Katılımcı ve ziyaretçi sayısı da oldukça tatmin edici. Üyelerimiz de fuarın verimli geçtiğini belirtiyor. Fuar Bursa'daki tekstil sektörümüz için çok kıymetli ve mutlaka değerlendirilmesi gereken bir platform olmuş. Bundan dolayı BTSO’ya ve Başkan İbrahim Burkay’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.