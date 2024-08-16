Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan ‘Enflasyon düzeltmesi’ sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak, “Enflasyon düzeltmesi mali tablolarda duran varlıkların değerini artırsa da işletmeleri zora sokacak birtakım yeni vergi yükümlülükleri barındırmaktadır.” dedi.BURSA (İGFA) - 2024 yılı geçici vergi dönemlerinde uygulanması zorunlu hale gelen enflasyon düzeltmesi uygulamasının getirdiği ek vergi yükümlülüklerine dikkat çeken Alparslan Şenocak sözlerine şu şekilde devam etti: “Son dönemde en önemli mücadele alanlarından biri haline gelen yüksek enflasyonun şirketlerimizin mali tabloları üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak üzere hayata geçirilen Enflasyon Düzeltmesi çok doğru bir hamledir. Fakat bu düzeltme ile birlikte işletmeler açısından ortaya çıkan yeni vergi yükümlülükleri sürdürülebilirlik adına fedakârca üretmeye ve istihdama devam eden şirketlimiz açısından yeni zorluklar ortaya çıkarmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Sanayi kuruluşlarımızdan KOBİ’lerimize ve esnaflarımıza kadar, özkaynaklarından ve yatırımlarından vergi alınması kararının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Şenocak, “Yapmış olduğu yatırımından, satış geliri henüz oluşmamış işletmelere dahi vergi tahakkuk ettirecek bu düzenleme, işletmelerimizi finansal açıdan sıkıntıya sürükleyecektir. Enflasyon düzeltmesinin geçici vergi dönemlerinde değil yıllık olarak yapılmasının daha uygun olacağı kanaatindeyiz.” dedi.

Finansal istikrar ve şirketlerin sürdürülebilirliği açısından destek mekanizmalarının hayata geçirilmesinin bu süreçte çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Şenocak, enflasyon düzeltmesinin firmalara ilave mali yükler getirmeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.