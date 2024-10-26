MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i makamında ziyaret ederek, kentin ekonomik kalkınması ve iş dünyasının talepleri hakkında görüş alışverişinde bulundular.BURSA (İGFA) - Başkan Bozbey buluşmada, iş dünyasının Bursa ekonomisine sağladığı katkıların önemine vurgu yaptı. Alparslan Şenocak ise, MÜSİAD olarak Bursa'nın her alandaki potansiyelini daha da yükseltmek adına yapılacak ortak çalışmalarda Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere kent dinamikleriyle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Şenocak, Başkan Bozbey’e MÜSİAD’ın çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

Bursa ihracatının, ithalatından fazla olduğunu dile getiren MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Şenocak, hazırlıkları süren master plan çalışmalarının ardından hayata geçirilmesi gereken en önemli projelerden birisinin şehir içinde kalan üretim tesislerinin kurulmasını bekledikleri KOBİ OSB’ye taşınması olduğunu vurguladı. Alparslan Şenocak: “Bursa Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere, kentimizdeki iş dünyası kuruluşlarının katılımıyla Valiliğimiz ve Büyükşehir koordinasyonunda hem plansız alanlarda üretim ve ihracat yapmaya çalışan KOBİ’lerin önünü açacak bir proje ortaya koymalı hem de ortaya çıkacak rezerv alanlarda planlı kentleşmenin en güzel örneklerini Bursa’ya kazandırmalıyız. KOBİ’lerimiz ülke ihracatında büyük katkı sağlıyorlar. Firmalarımız gerek üretimden gerekse de lojistik süreçlerden kaynaklı büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Önümüzdeki süreçte yapılacak Bursa ortak paydasındaki her proje ve çalışmada MÜSİAD Bursa olarak destek olmaya hazırız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise “TEKNOSAB gibi Türkiye’ye örnek olacak nitelikte kabul ettiğimiz KOBİ OSB gibi projeler, kentimizin ve ülkemizin ekonomik kalkınması için ciddi manada önem taşımaktadır. Fakat bu projelerin oluşturacağımız Kent Anayasası’na uygun şekilde, çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışla hayata geçirilmesi gerek. Daha yaşanılabilir bir Bursa için, 2050 vizyonunu hedefleyen 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nı herkesin benimseyeceği ve tüm kesimlerin katkı sağlayacağı şekilde hayata geçirmek öncelikli hedefimiz.” ifadelerini kullandı.

Ziyarette, sanayi, ticaret ve istihdam alanlarındaki güncel gelişmelerin yanı sıra, Bursa'nın geleceğine yön verecek nitelikteki plan ve proje çalışmaları ele alındı.