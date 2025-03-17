MÜSİAD Bursa Şubesi, rahmet ve bereket ayı Ramazan’ın manevi atmosferinde iş dünyasının önde gelen isimlerini ve ailelerini Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen geleneksel iftar programında bir araya getirdi. Programa MÜSİAD Bursa üyelerinin yanı sıra MÜSİAD Eğitim, Kültür ve Araştırmalar Komisyonu Başkanı Dr. Savaş Yılmaz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Vekili İsmail Kuş ve AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın da katıldı.BURSA (İGFA) - Etkinlikte konuşana MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi olduğunu vurgulayarak, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edilmesinin önemine dikkat çekti. Başkan Şenocak "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Aile Yılı' vizyonu, toplumumuzun temel yapı taşı olan aile kurumuna verilen değeri bir kez daha gözler önüne sermektedir. MÜSİAD olarak bizler de bu vizyon doğrultusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile bir iş birliği protokolü imzaladık. Bu protokol kapsamında, aile değerlerini korumaya, gelecek nesillere aktarmaya ve aile kurumunun sağlam temeller üzerinde yükselmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz." dedi

‘İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN YANINDAYIZ’

Başkan Şenocak ayrıca, Ramazan ayında gerçekleştirilen yardımlardan da bahsederek, MÜSİAD Bursa’nın Zimem Defteri uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerinin borçlarını kapatmaya çalıştığını ve Bursa’daki saygın hayır kuruluşlarıyla iş birliği içinde olduklarını belirtti. Şenocak "Bu mübarek ayda, iş insanlarımızın destekleriyle ihtiyaç sahiplerinin yanındayız. Zimem Defteri uygulamasıyla, geçmişten gelen bu güzel geleneği yaşatıyor ve bakkal, eczane gibi esnaflarımızdaki borçları kapatıyoruz. Ayrıca, hayır faaliyetlerine destek veren kıymetli üyelerimize de yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin maddi ve manevi destekleriyle pek çok ailenin yüzünde tebessüm oluşturduk. Allah kabul etsin." ifadelerini kullandı.

İŞ DÜNYASINDA BAŞARI KADAR TOPLUMSAL SORUMLULUK DA ÖNEMLİ

MÜSİAD Eğitim, Kültür ve Araştırmalar Komisyonu Başkanı Dr. Savaş Yılmaz, yaptığı konuşmada Ramazan ayında MÜSİAD içindeki birlik ve beraberlik ruhunun daha da pekiştiğine vurgu yaparak "MÜSİAD iş dünyasını bir araya getirmesinin yanı sıra, gönül birlikteliğinin, dayanışmanın ve ortak değerlerin yaşatıldığı büyük bir ailedir. Ramazan ayı, bu birlik ve beraberliği daha da güçlendiren, manevi değerlerimizi pekiştiren bir fırsattır. İş insanlarımızın maddi başarılarının yanı sıra, toplumsal faydaya yönelik çabaları da bizim için çok kıymetlidir. Bugün burada, bu sofranın etrafında bir araya gelmemiz, bu dayanışma ruhunun en güzel göstergesidir.” diye konuştu.

İŞ DÜNYASI VE TOPLUMSAL DEĞERLER ARASINDA KÖPRÜ KURULUYOR

Bursa’nın sanayi ve ticaret gücünü, dayanışma ruhuyla birleştirerek büyüttüğünü belirten BTSO Başkan Vekili İsmail Kuş da konuşmasında "Bursa, ülkemizin en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olmasının yanı sıra, insani yardımlaşma ve dayanışma kültürüyle de öne çıkıyor. MÜSİAD gibi sivil toplum kuruluşları, iş dünyasıyla toplumsal değerleri bir araya getirerek büyük bir köprü vazifesi görüyor. İş dünyasının temsilcileri olarak, ekonomik kalkınmayı sağlarken sosyal sorumluluklarımızı da unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

İFTAR SOFRALARI BİRLİK VE KARDEŞLİĞİ PEKİŞTİRİYOR

Konuşmasında Ramazan ayının manevi değerlerine vurgu yapan AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın iftar sofralarının birlik ve kardeşliği pekiştirdiğini anımsatarak "Ramazan ayı, aynı zamanda paylaşmanın, yardımlaşmanın ve manevi olarak arınmanın da zamanıdır. İftar sofralarımız, bu birlikteliğin en güzel simgelerinden biridir. Bugün burada, MÜSİAD çatısı altında bir araya gelmemiz, dayanışma ruhumuzu ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmektedir” dedi.