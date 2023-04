Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yönetimi, üyelerinin katkılarıyla oluşturulan erzak kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kurumsal yardım kuruluşlarına teslim etti.BURSA (İGFA) - MÜSİAD şubeleri ile organize bir şekilde yardımlarını deprem bölgesine ulaştıran ve geleneksel yardımlarının yanı sıra depremzede ailelerle de iftarda bir araya gelen MÜSİAD Bursa Şubesi, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmayı sürdürüyor.

Her alanda yardımlaşma kültürünü yayan projeleri hayata geçirecek çalışmalara imza atan MÜSİAD Bursa Şubesi, birlik beraberliğin ve paylaşmanın en üst düzeyde olduğu ramazan ayında da üyelerinin bağışlarıyla oluşturulan erzak kolilerini kurumsal yardım kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Organizasyona yönetim kurulu üyeleri ve MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak katıldı.

Yardımlaşma ve dayanışma kültürünün önemine vurgu yapan MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, üyelerinin hayırda yarışarak dayanışma kültürünün yayılmasına katkı sağladıklarını ifade etti.

Başkan Şenocak, “MÜSİAD olarak her dönemde yaptığımız gibi mübarek ramazanda da hayır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üyelerimizin katkılarıyla oluşturulan erzak kolilerini ihtiyaç sahiplerine çeşitli kanallarla ulaştırmaya devam ediyoruz. Her zaman ve her alanda yardımlaşma kültürümüzün büyümesi lazım. Daha fazla ihtiyaç sahibi kardeşlerimize elimizin uzaması için çalışıyoruz. Verirken de kurumsal yardım kuruluşlarını tercih ediyoruz. Böylelikle bağışçılarımız ve ihtiyaç sahipleri arasında bir köprü kurmaya çalışıyoruz. Ramazan ayının da ruhuna uygun olduğunu düşünüyorum. Yardım yapan üyelerimizden Allah razı olsun” dedi.