MÜSİAD Bursa Şubesi ile Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında, Kaynakların Ortak Kullanımı, Mesleki ve Teknik Eğitimin Niteliğinin ve Etkinliğinin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü hayata geçirildi.BURSA (İGFA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, mesleki eğitime destek vermeye devam ediyor. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında, MÜSİAD Bursa Şubesi tarafından 16 mesleki ve teknik okuldaki öğrenci ve öğretmenlere destek olunacak.

Protokol törenine Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak ve MÜSİAD Bursa Sektör Kurulları Başkanı Halil Atalay ile birlikte, proje kapsamındaki okulların müdürleri ve MÜSİAD Bursa üyeleri katıldı.

‘GENÇLERİMİZİ GELECEĞE DAHA DONANIMLI HAZIRLAYACAĞIZ’

Bir ülkenin insan kaynaklarının niteliğinin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimde kritik rol oynadığını vurgulayan MÜSİAD Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak, mesleki eğitimi geliştirmenin önemine dikkat çekerek bu yönde atılan her adımın ülkenin geleceği için umut olduğunu ifade etti. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşılmasında beşeri sermayenin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Şenocak, yaşanan teknolojik gelişmeler ve küreselleşmenin mesleki eğitimi daha da değerli hale getirdiğini söyledi.

Sanayi kenti Bursa'da meslek okullarındaki müfredat ve eğitim içeriklerinin iş dünyasının taleplerine ve sektörün ihtiyaçlarına uygun hale getirmenin en önemli hedeflerinden biri olduğunun altını çizen Başkan Şenocak; “MÜSİAD olarak, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği protokolü kapsamında da şehrimizdeki 16 mesleki ve teknik okulundaki öğrenci ve öğretmenlere destek olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda okullarımıza çeşitli eğitimler, seminerler, tanıtımlar, geziler, fuarlar, sergiler, söyleşiler, burslar, kıyafet ve kırtasiye yardımı gibi destekler sunarak öğrencilerin eğitimlerini güçlendirmeyi ve üyemiz olan firmalar aracılığıyla da staj imkânı ve istihdam fırsatı sunmayı hedefledik. Böylece, iş dünyası ile okullar arasında daha sağlam bir işbirliği sağlamayı, gençlerimizin geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlanmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.” dedi.

DAHA GÜZEL ÖRNEKLER ÜRETMELİYİZ

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, MÜSİAD Bursa Şubesi ile yapılan işbirliğinin önemine vurgu yaparak, Bursa'nın bu tür işbirlikleri için potansiyele ve imkana sahip olduğunu söyledi. Alireisoğlu, Bursa'daki meslek liselerinde 52 bin öğrencinin eğitim gördüğünü ve yaklaşık her yıl mezun olduğunu 11 bin öğrencinin ifade etti. Müdür Alireisoğlu mezun olanların yüzde 60'ının eğitimini bitirdikten hemen sonra işe yerleştiğini ve bu oranın büyük bir başarı olduğunu ifade etti. Türkiye’de meslek liselerine kayıt ortalamasının yüzde 40 düzeyindeyken, Bursa’da bu oranın yüzde 55 olduğunu vurgulayan Ahmet Alireisoğlu, “Bu anlamda daha fazla çalışıp, daha güzel örnekleri üretme durumundayız. Birbirine yakın olan eğitim ve iş dünyasının birlikteliği bu imkanı sağlayacaktır. MÜSİAD Bursa Şubesine yapılan bu iş birliği kapsamında teşekkür ediyoruz” dedi.

MESLEKİ EĞİTİM BURSA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Bursa’nın Türkiye’de 4. büyükşehir olduğunu ve sanayi bakımından da en önemli illerin başında geldiğini vurgulayan Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç ise, Bursa’da 17 sanayi bölgesi olduğunun altını çizerek; “Mesleki eğitim bu anlamda kentimiz için çok önemli. Sanayiyi destekleyen eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilerimiz tarafından işletmelerimizin istihdam ihtiyacı karşılanıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün yaptığı bu çalışmalara MÜSİAD Bursa’nın da destek vermesiyle çok kıymetli bir iş birliği ortaya çıktı. Bu bağlamda MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kuruluna ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından MÜSİAD Bursa Şubesi ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Kaynakların Ortak Kullanımı Mesleki ve Teknik Eğitimin Niteliğinin ve Etkinliğinin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü imzalandı.