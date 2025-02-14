MÜSİAD Turizm Sektör Kurulu 1. Bölge Tanışma ve İstişare Toplantısı, Bursa Extrempark'ta geniş katılımla gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Bursa Belediyeler Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, MÜSİAD Turizm Sektör Başkanı Murat Kundak, MÜSİAD Bursa Turizm Sektör Başkanı Ümit Gürel, TÜRSAB Güney Marmara Başkanı Murat Saraçoğlu, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer ve sektör temsilcileri katıldı.

Program kapsamında, turizm sektöründeki güncel gelişmeler değerlendirilirken,Bursa'nın turizm potansiyelini artırmaya yönelik öneriler ve yol haritaları da ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, turizmin yalnızca ekonomik kalkınmanın motoru olmadığını, aynı zamanda şehirlerin ve ülkelerin tanıtımında, kültürel mirasın korunmasında ve uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesinde kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Şenocak, "Bursa, sahip olduğu doğal güzellikler, tarihi miras ve kültürel çeşitlilik ile turizmde büyük bir potansiyele sahip. Ancak bu potansiyelin tam anlamıyla değerlendirilmesi için daha etkin bir strateji, güçlü bir iş birliği ve ortak akıl gerekiyor.

Bu noktada kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birliğinin güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Turizmi yalnızca belli bir sezona sıkıştırmadan, 12 ay boyunca canlı tutacak, destinasyon odaklı ve sürdürülebilir bir model oluşturmalıyız. Bursa’nın termal turizm, gastronomi ve doğa sporları alanındaki zenginlikleri, şehrin dört mevsim boyunca cazibesini artırmada kilit rol oynayacaktır. Aynı zamanda Uludağ’ın yalnızca kış turizmiyle değil, yaz ve bahar aylarında da etkin şekilde kullanılması sağlanmalıdır.

Turizmin gelişimi, yalnızca belirli kurumların çabalarıyla değil, tüm paydaşların ortak çalışmasıyla mümkündür. Birlikte hareket ettiğimizde,turizmde daha rekabetçi, yenilikçi ve sürdürülebilir bir noktaya ulaşabiliriz” ifadelerini kullandı.

‘ULUSLARARASI TANITIMLAR İÇİN YURT DIŞI FAALİYETLER SÜRECEK’

MÜSİAD Turizm Sektör Başkanı Murat Kundak ise MÜSİAD olarak yurtdışındaki turizm faaliyetlerine de büyük önem verdiklerini belirterek "Son dönemde iki büyük yurtdışı organizasyonu gerçekleştirdik.

Bunlardan biri Özbekistan, diğeri ise Hollanda'ydı. Şimdi de Mısır ve Venezuela ile ilgili yeni girişimlerimiz olacak. Bursa gibi turizm potansiyeli yüksek bölgelerin uluslararası arenada daha iyi tanıtılması için bu ziyaretlerin çok önemli olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

‘ORTAK BİR VİZYON OLUŞTURMALIYIZ’

MÜSİAD Bursa Turizm Sektör Başkanı Ümit Gürel, Bursa’da yeni kurulacak turizm alanlarının rekabet odaklı değil, birbirini tamamlayıcı şekilde planlanmasının önemine dikkat çekerek, “Bursa’nın turizm potansiyelini artırmak için birbirimizle yarışmak yerine, birbirimizi destekleyen projeler üretmeliyiz.

Şehrimiz tarihi mirası, doğal güzellikleri, termal kaynakları, gastronomisi ve kültürel etkinlikleriyle çok geniş bir yelpazeye sahip. Bu çeşitliliği en iyi şekilde değerlendirebilmek için turizm yatırımcılarının ve yerel yönetimlerin ortak bir vizyon oluşturması gerekiyor.” dedi.

‘YENİ TURİZM ALANLARIYLA BURSA’YI DAHA CAZİP HALE GETİRECEĞİZ’

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz konuşmasında, Bursa'nın turizmde hak ettiği yere gelmesi için belediyelerin de büyük rol oynadığını belirterek, "Yıldırım'da Extrempark benzeri yeni turizm alanları oluşturmayı planlıyoruz. Bu tür projeler, hem şehrimize gelen turist sayısını artıracak hem de bölge halkına yeni sosyal alanlar kazandıracaktır.

Turizmi sadece konaklama ve ziyaret odaklı değil, aynı zamanda etkinlik ve deneyim temelli bir yapıya kavuşturmamız gerekiyor. Yerel yönetimlerin bu tür projeleri desteklemesi turizmi canlandıracak ve şehrimizin tanıtımına katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda belediye olarak, turizm sektörü temsilcileriyle iş birliğini daha da güçlendireceğiz" dedi.

‘HER ŞEHİR BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN BİR YAPIYLA BÜYÜMELİ’

TÜRSAB Güney Marmara Başkanı Murat Saraçoğlu ise sektördeki rekabetin, tamamlayıcı bir iş birliğiyle desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Turizmde bölgeler arası rekabeti doğru yönetmeliyiz. Her şehir birbirini tamamlayan bir yapıyla büyümeli. Bursa da kendine özgü turizm konseptleri geliştirerek fark yaratmalıdır" şeklinde konuştu.

‘TERMAL TURİZMDE TÜRKİYE’NİN YENİ MERKEZİ OLABİLİRİZ’

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Bursa'nın sahip olduğu termal kaynaklara dikkat çekerek, "Bursa, termal turizmde yeni bir Afyon ya da Pamukkale olabilir. Doğru planlamalar yapıldığı takdirde bölgedeki sıcak su kaynakları çok daha fazla turist çekebilir. Ayrıca, turistlerin Bursa'da daha uzun konaklamalarını sağlamak için gastronomi turizmini ve tarihsel destinasyonları daha etkin kullanmalıyız" ifadelerini kullandı.