MÜSİAD Bursa Şubesi, Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Toplantısı'nda, AB Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon mekanizması ele alındı.BURSA (İGFA(İGFA) - Dr. Mustafa Hatipoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı ve Türkiye’nin AB Yeşil Mutabakatı ve karbon ayak iziyle ilgili konularda yaptığı çalışmaların ele alındığı toplantıya Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak, Sektör Kurulları Başkanı Halil Atalay, Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı Mihrimah Kocabıyık ve MÜSİAD Bursa Şubesi üyeleri katıldı.

ALPARSLAN ŞENOCAK: SANAYİMİZİ YEŞİL DÖNÜŞÜMDE ÖRNEK VE ÖNCÜ HALE GETİRMEK ORTAK ÖDEVİMİZDİR

MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak, AB Yeşil Mutabakatının iklim kriziyle mücadelede önemli bir adım olduğunu belirtti. Şenocak, bu mutabakatın sadece AB ülkelerini değil, tüm dünyayı etkileyecek küresel bir dönüşüm olduğunu vurgulayarak, iklim krizini önemli bir gündem maddesi haline getirip daha yaşanabilir bir dünya için birlikte çalışacaklarını söyledi. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yerli ve milli ekonomi hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Şenocak, ARGE ve inovasyon ekosistemini, planlı sanayi alanları ile katma değerli üretimi, girişimcilik kültürünü ve nitelikli insan kaynağını güçlendirmenin yanı sıra yeşil dönüşümle sanayimizi örnek ve öncü hale getirerek rekabetçi bir Türkiye oluşturmak adına kararlı olduklarını da vurguladı.

Gelecek kuşaklar için yeşil dönüşümün önemine vurgu yapan MÜSİAD Bursa Şubesi Sektör Kurulları Başkanı Halil Atalay ise, tüm dünyada AB Yeşil Mutabakat ve Karbon Ayak İzinin gelecek yıllarda da önemli konu başlığı olmaya devam edeceğini söyleyerek, her alanda olduğu gibi bu konuda da üyeleri için öncü bir rol oynadıkların ifade etti.

KOCABIYIK: TÜRKİYE OLARAK YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ BÜYÜMENİN ODAĞINA ALDIK

Aralık 2019’da Avrupa Birliği Komisyonu tarafından açıklanan, AB Yeşil Mutabakatı çağrısı ile 2030 yılına kadar karbon salınımı yüzde 50 azaltmayı ve 2050 yılında ise tamamen sıfırlamayı hedeflediğini dile getiren MÜSİAD Bursa Şubesi Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı Mihrimah Kocabıyık, atılan bu adımların küresel çapta iklim değişikliği ile mücadelede etkili olacağına inandıklarını vurgulayarak, bu sürecin başarılı olabilmesi için tüm paydaşların işbirliği yapması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye olarak yeşil dönüşümü büyümenin odağına aldıklarını dile getiren Kocabıyık, MÜSİAD Bursa Şubesi olarak da çevre ve iklim değişikliği konularında üstlendikleri etkin rolü, iş dünyası ile birlikte hayata geçirecekleri proje ve çalışmalarla artırmaya devam edeceklerini belirtti.

DR. HATİPOĞLU: MÜSİAD’ BURSA’NIN ÜYELERİNİ BİLGİLENDİRME VE BİR ARAYA GETİRME ÇABALARINI TAKDİR EDİYORUM

Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlu, kuruluşunda büyük rol oynadığı MÜSİAD Bursa Şubesi'nin kendisinde özel bir yere sahip olduğunu ifade ederek, MÜSİAD Bursa’nın üyelerini bilgilendirme ve bir araya getirme çabalarını takdir etti. Hatipoğlu, MÜSİAD Bursa Şubesi üyelerinin işbirliği içinde daha büyük projelere imza atabileceklerine inandığını dile getirdi. AB Yeşil Dönüşüm Mutabakatının Türkiye için hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, Türkiye'nin AB ülkelerine en fazla ihracat yapan ülkelerden biri olduğunu ve bu nedenle yeşil dönüşüm çabalarını artırması gerektiğini belirtti. Özellikle, sınırda karbon düzenlemeleri, yeşil finansman ve sürdürülebilir tarım gibi alanlarda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurgulayan Hatipoğlu, Türkiye'nin iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkeler arasında olduğunu ve bu nedenle etkin bir iklim diplomasisi yürütmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin net-sıfır hedefine ulaşması için uluslararası arenada liderlik rolü üstlenmesinin önemine değinen Dr. Hatipoğlu, bu çabaların Türkiye'nin küresel ticaretteki rekabet gücünü artıracağını ve ülkenin kalkınma hedeflerine daha sağlam bir şekilde ulaşmasını sağlayacağını belirtti.

Katılımcılara AB Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon düzenlemesi hakkında gerçekleştirdiği sunumun ardından Dr. Mustafa Hatipoğlu’na, MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak tarafından günün anısına teşekkür hediyesi takdim edildi.