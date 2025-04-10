Bursa'da her Çarşamba günü düzenlenen BTÜ Konuşmaları’nın bu haftaki konuğu MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı; iş dünyası, girişimcilik ve başarı yolculuğundaki deneyimlerini, öğrencilerle paylaştı.BURSA (İGFA) - BTÜ Konuşmaları’nın 4’ncü sezon 35’nci bölüm konuğu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı oldu.

Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da gerçekleşen programa; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Bursa protokolü ve öğrenciler katıldı. “İş Hayatımdan Kesitler, Gençlere Tavsiyeler” başlıklı konuşmasını yapan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, iş hayatında unutamadığı deneyimlerini, kırılma noktalarını ve gerçekleştirdikleri projeleri anlatı.

Kendi deneyimlerinden verdiği örneklerle gençlere tavsiyelerde bulunan Mahmut Asmalı, birinci anahtarın dürüstlük olduğunu söyledi.

“Dürüstlük dünyanın her yerinde geçerli olan akçedir” diyen Mahmut Asmalı, dürüst olanın her zaman kazanacağını söyledi. Öğrencilere, “Asla pes etmeyin” çağrısında bulunan Mahmut Asmalı, “Devletinize vatanınıza küsmeyin, Türkiye’de birçok alanda, çok güzel fırsatlar var. Doğdunuz toprakları unutmayın. Entegre olun ama asimile olmayın. Çünkü ülkemizin sizlere ihtiyacı var, gelecek sizlerindir” diye konuştu.

kazancınızın karşılığı değil karakterinizin karşılığıdır. Geçmişten ders alın ama orada kalmayın, keşke demeyin. Gayret edin, çalışın ama bu gayretin soncunda da teslim olmayı bilin. Hayata olumlu yönden bakın, şükretmeyi bilin. Mesleğinizi iyi öğrenin, işinizin en haline gelin. Kendinize ulaşılabilir hedefler koyun, işinizi parçalara ayırın, sürekliliği hayatınızın felsefesi haline getirin. Teoriyi pratikle geliştirin, stajlarınıza önem verin. Çünkü bu stajların sizlere iş kapılarını aralama ihtimali çok yüksek” ifadelerini kullandı.

İş hayatının püf noktalarını öğrencilere aktaran Genel Başkan Asmalı, “İş kuracaksanız ortağınızı iyi seçin. Bir ortak, eş seçimi kadar önemlidir. Ortaklıkta denklik çok önemli. Bilginizin, iş yapış şeklinizin, hayata bakış açınızın, para harcama kültürünüzün, yokluğa dayanma gücünüzün, ideolojinizin benzer olması lazım. İş ilişkilerinizde hiçbir zaman duygusal ve kırıcı olmayın, hiçbir kapıyı sert çarpmayın çünkü bir gün o kapıyı çalmak zorunda kalabilirsiniz. İş hayatını dengeli götürmek, size her zaman kazanç olarak döner. İşinize yenilik, vizyon katın. Sıradan iş yaparak, sıradan para kazanırsınız. Dolayısıyla yenilikten vazgeçmeyin” dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nden de bahseden Mahmut Asmalı, MÜSİAD'ın herkesin başkan olabileceği, hiç kimsenin tekelinde olmayan, müstakil, bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, "Bir hayali olan, girişimi olan tüm gençlerimize her zaman kapımızın açık olduğunu da bildirmek istiyorum.” dedi.

Asmalı, konuşması sonrasında öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Program, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar’ın, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’ya plaket takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.