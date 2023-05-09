Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Gençlik Kurulu tarafından gerçekleştirilen kan bağış kampanyası geniş bir katılımla yapıldı.İZMİR (İGFA) - Türk Kızılay’ı Ege Bölgesi Kan Merkezi’nde düzenlenen kampanyaya Türk Kızılay’ı Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş, MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur, Genç MÜSİAD Başkanı Mehmet Akif Gemici, MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyeleri katıldı.

Kan bağış kampanyasında konuşan MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur; “MÜSİAD İzmir Şubesi olarak, iş dünyasının ihtiyacı olan konularda çalışmalar yaptığımız gibi sosyal sorumluluk alanlarında da çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda da bugün “Senin Kanın, Başkasının Canı” sloganı ile Gençlik Kurulumuzun organizasyonunda Kızılay’a kan bağışı gerçekleştiriyoruz.

Böylesine önemli bir etkinlikte kampanyamıza destek veren ve bugün burada bulunarak yaptıkları kan bağışıyla örnek bir davranışa imza atan üyelerimizi tebrik ediyorum. Kan vermek kutsal bir görev. Yılda en az 2-3 kez kan vererek bağışlanan bir ünite kan ile de üç hayat kurtarabiliriz. Sağlıklı olan her vatandaşımızı da gönüllü olarak kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz” dedi.

Türk Kızılay’ının kendileri ve ülkemiz için çok önemli olduğunu ifade eden Temur; “Türk Kızılay’ı sadece kan ihtiyacını karşılamıyor, kimin nerede bir ihtiyacı varsa el uzatıyor. Bugün dünyanın neresinde bir acil çağrı duysa elini uzatan Türk Kızılay’ı bulunduğu afet bölgesine ilk önce giden ve en son elini çekendir. Bu sebepten ötürü bizler de elimizden ne geliyorsa yapacağız ve yanında duracağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.

MÜSİAD SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİYLE HAREKET EDİYOR

Türk Kızılay’ı Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş da Türk Kızılay’ının “Güvenli Kan Temini” kapsamında sosyal sorumluluk bilinciyle, hem kan bağışında bulunan, hem de farkındalığı arttıran MÜSİAD heyetine bu kampanyayı düzenledikleri için teşekkür etti.