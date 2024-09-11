Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Nevşehir Şube Başkanı Ahmet Çakır, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.

NEVŞEHİR (İGFA) - Beraberinde dernek yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Belediye Başkanı Rasim Arı’yı makamında ziyaret eden MÜSİAD Nevşehir Şube Başkanı Ahmet Çakır, Arı’ya görevinde başarılar diledi. Ulusal ve uluslararası işadamlarını bir araya getiren ve kamu yararına faaliyet gösteren bir dernek olarak yurt içi ve yurt dışında yürüttükleri çalışmalar hakkında Başkan Arı’ya bilgi veren Çakır, yerel yönetimler ve sanayi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik istişarelerde bulundu.

Çakır ve beraberindeki iş insanlarına teşekkür eden Belediye Başkanı Rasim Arı, “Öncelikle, şehir ekonomimize katkıda bulunan, istihdam yaratan ve yerel iş dünyamızı şekillendiren her birinize teşekkür etmek istiyorum. Sizler, şehrimizin ekonomik büyümesinin temel taşlarısınız ve iş dünyasındaki başarınız, şehrimizin gücünü ve potansiyelini artırmakta. Nevşehir Belediyesi olarak iş dünyamıza destek verebilmek adına şehrimizin uluslararası alandaki rekabet gücünü artırmak ve iş dünyamızın küresel fırsatları değerlendirebilmesi için gerekli adımları atmak adına çeşitli projeler üzerinde çalışıyoruz. Sizlerin bu süreçteki desteği ve işbirliği, bu hedeflere ulaşmamızda kritik bir rol oynayacaktır.” dedi.