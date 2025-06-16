Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, Başkan Alparslan Şenocak’ın ev sahipliğinde, MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Gökhan Temur ve beraberindeki iş insanı heyetini, “3T: Tanı – Tanıştır – Ticaret Yap” temalı İş Geliştirme Zirvesi’nde ağırladı.BURSA (İGFA) - Bursa ve İzmir iş dünyası temsilcileri arasında yeni ticari köprüler kurmayı hedefleyen zirvenin merkezinde, üye firmaların faaliyet alanlarını daha yakından tanıması ve potansiyel iş fırsatlarını doğrudan değerlendirmesi amacıyla düzenlenen kapsamlı B2B görüşmeleri yer aldı.

Otomotiv, tekstil, gıda, makine sanayi, teknoloji ve inşaat gibi pek çok farklı sektörden temsilcilerin yer aldığı görüşmeler, son derece hareketli ve etkileşim dolu geçti.

Zirve öncesinde katılımcı profilleri detaylı olarak analiz edilerek yapılan stratejik eşleştirmeler sayesinde firmalar, doğrudan kendi sektörleriyle ilgili potansiyel ortaklarla buluşma fırsatı yakaladı ve somut işbirliklerinin temelleri atıldı.

BAŞKAN ŞENOCAK: “AHLAKI TİCARETİN MERKEZİNE ALAN BİR ANLAYIŞI BENİMSİYORUZ”

Bu tür buluşmaların temel amacının, üyeler arasında ticari ilişkilerin gelişmesine zemin hazırlamak ve yeni işbirliklerinin önünü açmak olduğunu ifade eden Başkan Şenocak, “İnanıyorum ki bu tür organizasyonlar sayesinde üyelerimiz birbirlerinin faaliyet alanlarını daha yakından tanıma fırsatı buluyor ve güçlü bir iletişim ağı oluşturuyor. Aynı zamanda farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların bir araya gelerek ortak projeler geliştirmesine, karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunmasına ve ticaretin daha sağlıklı, sürdürülebilir bir zemine oturmasına katkı sağlıyoruz. MÜSİAD olarak bizler, ahlaklı ticareti merkeze alan bir anlayışı benimsiyoruz. Bu kaynaşma programları, aramızdaki güven bağını güçlendiriyor ve birlikte iş yapma, yani işbirliği kültürümüzü perçinliyor. MÜSİAD İzmir’in değerli üyeleriyle gerçekleştirilecek iş birliklerinin hem şehirlerimize hem de ülkemiz ekonomisine kıymetli katkılar sağlayacağına inanıyorum,” dedi.

“BİRLİKTELİĞİMİZİN HARCI, PAYLAŞTIĞIMIZ ORTAK DEĞERLERDİR”

Nazik ev sahipliği için MÜSİAD Bursa ailesine teşekkür eden MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Gökhan Temur ise konuşmasında iki şehir arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti.

“Bursa ve İzmir, Türkiye’nin üretim ve ihracat yolculuğunda her zaman öncülük etmiş iki kilit şehrimizdir" diyen Temur, "Bu iki gücün uyum içinde, ortak hedeflere yürümesi, ülkemizin ekonomik geleceği için büyük anlam taşımaktadır. Başkanımız Alparslan Bey'in de vurguladığı gibi, birlikteliğimizin harcı, paylaştığımız ortak değerlerdir. Bizler, MÜSİAD çatısı altında, rekabet ederken de işbirliği yaparken de aynı ahlaki pusulaya bakarız. Bu sağlam zemin üzerinde kuracağımız her ortaklık, bizi 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine bir adım daha yaklaştıracaktır. Amacımız, sadece kendi firmalarımızı büyütmenin yanında, yerli ve milli üretimi güçlendirerek ülkemizin küresel rekabetteki yerini sağlamlaştırmaktır. İşte bu ruh, ticaretimize asıl bereketi ve gücü katacak olan şeydir” diye konuştu.

Toplantı, iki şube başkanının karşılıklı hediye takdimi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı sonrası sona erdi.