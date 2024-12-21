Musıki Eğitim Vakfı, büyük mutasavvıf ve düşünür Hz. Mevlana’nın vuslatının 751. yıldönümünü anlamına yaraşır bir etkinlikle anıldı. Yenikapı Mevlevihanesinin manevi atmosferinde düzenlenen özel gecede, Sadettin Heper’in “Hisarbuselik Mevlevi Ayin-i Şerifi” sema töreni eşliğinde icra edildi.İSTANBUL (İGFA) - Sanat yönetmenliğini M. Hulusi Yücebıyık’ın üstlendiği etkinlik, Hz. Mevlana’nın derin felsefesini ve tasavvuf müziğinin ruhani etkisini katılımcılara taşıdı. Sema töreni, Mevlevi geleneğinin mistik derinliğini yansıtırken, Sadettin Heper’in ölümsüz eseri de bu anlamlı geceye unutulmaz bir müzik ziyafeti kattı.

Hz. Mevlana’nın evrensel mesajını anlamak ve gönüllerde hissedebilmek için düzenlenen bu gece, hem ruhani bir deneyim hem de kültürel bir buluşma niteliği taşıdı. Yenikapı Mevlevihanesinin asırlardır yaşattığı tasavvufi miras, bu etkinlikle yeniden canlandı.

Hz. Mevlana’nın “Gel, ne olursan ol yine gel” çağrısına kulak vermek ve onun vuslatına şahitlik etmek isteyen genç yaşlı tüm sanatseverleri buluşturan bu özel gece Musıki Eğitim Vakfı tarafından ücretsiz olarak düzenlendi.