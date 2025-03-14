İstanbul Büyükada açıklarında 22 metre derinlikte çekilen fotoğraf karesini paylaşan Müsilaj Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, tedbir alınmadığı ve diğer atıklar durdurulamadığı için müsilajın bulut formuna dönüştüğünü gözler önüne sererek ilgili ve yetkililerin bir kez daha dikkatini çekti.BURSA (İGFA) - Marmara Denizi'nde her geçen gün yayılımı süren müsilajla ilgili Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı'dan yeni bir görüntü daha geldi.

14 Mart 2025 tarihinde Büyükada açıklarında deniz dostu, gönüllü Serço Ekşiyan tarafından 22 metre derinlikte çekilen fotoğrafı paylaşan Prof. Dr. Sarı, "Tedbir almadığımız, denize boca edilen evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer atıkları durdurmadığımız için müsilaj gözümüzün önünde, kontrolümüzde kibrit çöpünden, çubuğa, sonra şeritlere, örümcek ağına ve nihayet bulut formuna dönüştü. Üzülerek müsilajı önlemek için elimizden geleni yaptığımızı söyleyemeyeceğim" diyerek mesajını verdi.

https://twitter.com/profmustafasari/status/1900573474156138732

"Bu büyüklükteki müsilaj kümelerinin büyük bölümü dipte yaşayan canlıların üzerine çökecek" diyen Prof. Dr. Sarı, paylaşımında, "Az miktarı bile yüzeye çıktığında Marmara Denizi'nin yüzeyini kaplamaya yetecek. Bu kümelerin içinde kalan balık yumurtaları, larvalar ölecek. Dipte parçalanırken sudaki çözünmüş oksijen tükenecek" ifadelerini kullandı.