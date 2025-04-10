DÖKER-1 Çamur Taşıma Barcı'nın tarama faaliyetlerine yeni bir soluk getirecek. İlk blok kaynağı gerçekleştirilen emici tip tarama gemisi tamamlandığında büyük tonajlı gemilerin de güvenliğini sağlayacak.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, denizdibi tarama faaliyetlerinin müsilaj gibi kirlilik sorunlarını önlemede büyük bir rol oynadığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, DÖKER-1 Çamur Taşıma Barcı’nın hizmete alınması ve emici tip tarama gemisinin ilk blok kaynak töreninde, denizdibi tarama faaliyetlerinin müsilaj gibi kirlilik sorunlarını önlemede önemli rol oynadığını belirtti. DÖKER-1’in tarama faaliyetlerine yenilik getireceğini, tamamlandığında emici tip tarama gemisinin ise büyük tonajlı gemilerin güvenliğini sağlayacağını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin denizcilik sektöründe liderliğe ilerlediğini vurgulayarak, “2002’de 17. sırada olan Türk sahipli filomuz, bugün 52,7 milyon dedveyt tonla 11. sıraya yükseldi. Yakında ilk 10’da yer alacağız,” dedi.

Liman elleçleme miktarının 2002’de 190 milyon tondan 2024’te 532 milyon tona, konteyner hacminin ise 13 milyon TEU’ya ulaştığını belirtti. Kruvaziyer turizminde 2024’te 1,9 milyon yolcu ağırlanırken, Türkiye’nin mega yat sipariş defterinde dünyada ikinci sıraya yükseldiği ve 2 milyar dolarlık gemi-yat ihracatı yaptığı açıklandı.

Bakan Uraloğlu, tersane sayısının 37’den 85’e, yıllık üretim kapasitesinin 550 bin DWT’den 4,79 milyon DWT’ye çıktığını, gemi inşasında yerlilik oranının ise yüzde 60’a ulaştığını söyledi.

2024’te 728 bin metreküplük tarama faaliyeti gerçekleştirildiğini, Mogan Gölü’nün temizlenerek çekim merkezi haline geldiğini ekledi.

Ayrıca, DÖKER-1’in 750 metreküplük kapasitesiyle çevreci bir tasarım sunduğunu, emici tip tarama gemisinin ise liman derinliğini koruyarak ticareti artıracağını belirtti.