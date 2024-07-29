Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Mumcular Mahallesinde bulunan Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesini 4 kat arttırıyor. Böylelikle günlük 2 bin 500 kişiye arıtma hizmeti sunan tesis, yapılacak olan proje ile 10 bin kişiye hizmet verebilecek.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü atıksuyun doğaya zarar vermesini engellemek ve suyun geri dönüşümünü sağlayarak tasarruf etmek amacıyla arıtma tesisi yatırımlarına devam ediyor. İl genelinde yeni tesisler yapmaya ve mevcut tesisleri iyileştirmeye devam eden MUSKİ ekipleri son olarak Bodrum Mumcular Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesini arttırıyor.

GÜNLÜK 10 BİN KİŞİNİN SUYU ARITILACAK

16 Milyon 775 Bin TL yatırımla hayata geçirilecek olan proje için MUSKİ tarafından yapılan ihale sonuçlandı ve yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Yer tesliminin ardından en kısa sürede inşaat çalışmalarının başlaması ve projenin 6 ay gibi bir sürede sona ermesi bekleniyor.

Çalışmalar kapsamında günde 500 metreküp atıksu arıtma kapasitesi olan tesis 2 bin metreküp arıtma yapabilecek düzeye ulaşacak. Böylelikle günlük 2 bin 500 kişinin atıksuyu arıtılırken böylelikle bu rakam 10 bin kişiye yükselecek. Ayrıca 2013 yılında yapımı tamamlanarak hizmete alınan tesiste bazı mekanik ekipmanlar yenilenerek modernizasyonu sağlanacak.