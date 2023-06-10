Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Menteşe ve Ula ilçelerinde yeni şebeke imalatı ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.MUĞLA (İGFA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde ihtiyaç olan bölgelere su kaynağı sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri, Menteşe ile Ula ilçelerinin kırsal mahallelerinde içme suyu hat çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Menteşe ilçesi Gülağzı Mahallesi Kolçak ve Haliller mevkiinde içme suyu şebeke hattı imalatlarını tamamladı. Ayrıca Çatakbağyaka Mahallesi Köyiçi mevkiinde de içme suyu imalatları bitirildi. Ekipler ayrıca Ula ilçesinin Köprübaşı Mahallesi Kavacık mevkiinde mülkiyet içeresinden geçen ve Gülağzı Mahallesine içme suyu teminini sağlayan terfi hattı tamamlandı. Ekipler öte yandan Ula’nın Demirtaş Mahallesi Kocaoğlu caddesi üzerinde yeni yapılaşmanın olduğu bölgede içme suyu şebeke hatlarını tamamladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri Menteşe ve Ula ilçelerinin değişik mahallelerinde yaptığı hat çalışmalarını tamamlamasının ardından vatandaşlara içme suyunu sorunsuz bir şekilde sağladı.