Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Akçaova içme suyu deposunda gerçekleştirdiği çalışma ileMenteşe Merkez Mahallerin su sıkıntısını ortadan kaldırdı.Deponun iletim kapasitesini arttıran ekipler, ilçeye günlük 15 bin kişiye yetebilecek miktarda ilave su sağladı.MUĞLA (İGFA) - MUSKİ Genel Müdürlüğü şehir merkezinde Ağustos ve Ekim ayları arasında özellikle yüksek kotlarda yaşanan su kesintilerini önlemek için çalışma gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın göreve gelmesi ile birlikte İlçede yaşanan su sıkıntılarının giderilmesi talimatı üzerine çalışmalarını hızlandıran ekipler 38 gün gibi çok kısa bir süre içinde Menteşe’nin su sıkıntısını giderdi.

İlçenin önemli bir kısmını besleyen Bahçeyaka su havzasından gelen iletim hatları üzerinde yapılan yenilenme sonrasında Merkez Mahalleleri besleyen ana dağıtım deposu olan Akçaovadeposuna ilave su temini gerçekleştirildi.

Yapılan bu imalatlar sonrasında bölgenin su iletim kapasitesi saniyede 40 litreye kadar daha fazla su iletebilir hale gelirken,böylelikle günlük yaklaşık 15 bin kişiye ilave su sağlanabilecek. Yapılan çalışma ile Menteşe ilçesininMerkez Mahalleleri dışında Yeniköy, Kötekli, Yerkesik, Dağdibi, Kafaca ve Akçaova Mahallerine de ilave su sağlama imkânı doğdu.

Devamında yapılacak olan iyileştirme çalışmaları ile de ekipler su sıkıntısı yaşanan özellikle Yeniköy ve Kötekli bölgelerine ilave su aktarımı yaparak buradaki sorunu da kalıcı olarak çözmeyi amaçlıyor.

Yapılan projenin ardından sürekli olarak depo seviyeleri SCADA sistemi üzerinden kontrol edilirken Akçaova depo seviyesini sürekli olarak yüzde 90 doluluk oranının üzerinde olduğu ve bunun Menteşe İlçe Merkezi ile belirtilen diğer mahalleler için sorunsuz su sağlanacağı anlamına geldiği belirtildi.