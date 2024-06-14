MUSKİ Genel Müdürlüğü yedi mahalleye ek su sağlayacak olan Marmaris Bozburun projesine Orhaniye Mahallesi’ni de dahil ediyor.

MUĞLA (İGFA) - Turunç, Bozburun, Selimiye, Söğüt, Bayır, Osmaniye ve Taşlıca Mahallerine Atatürk Barajı’ndan su getirerek yaşanan sıkıntıyı giderecek olan MUSKİ Genel Müdürlüğü bu mahallelere Orhaniye Mahallesi’ni de ekledi.

İl genelinde vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlamak için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Marmaris Bozburun Yarımadası’nda başlattığı içme suyu projesine devam ediyor. 262 Milyon TL yatırımla hayata geçirilen ve 53 km. hattın yapılacağı projeye Orhaniye Mahallesi de dahil ediliyor.

10 KİLOMETRE HAT YAPILACAK

Yaklaşık 30 bin metrelik kısmı tamamlanan projeye ek olarak 2. etap kapsamında Orhaniye Mahallesini de ekleyen MUSKİ ekipleri bu kapsamda proje çalışmalarını tamamlayarak ihale işlemlerine geçti. Proje kapsamında Orhaniye’ye 10 km. içme suyu hattı yapılacak ve günde yaklaşık 5 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak miktarda su sağlanacak.