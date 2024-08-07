MUSKİ Genel Müdürlüğü, Milas İlçesi Boğaziçi Mahallesi deposundan su sağlanan Hisar mevkiinin suyunun yetersiz gelmesi nedeniyle besleme noktasını değiştiriyor. Bölgede başlatılan çalışma ile Hisar Mevkiine ilave su sağlanıyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri yaz aylarından ortaya çıkan içme suyu sorunlarını gidermeye devam ediyor. Ekipler bu kapsamda Milas İlçesi Boğaziçi ve Dörttepe Mahallelerinde başlattığı proje ile iki bölgenin su ihtiyacı için önemli bir projeyi hayata geçiriyor.

İKİ MAHALLEYE YETERİ MİKTARDA SU VERİLECEK

Milas İlçesi Dörttepe Mahallesi Hisar mevkiinde yaz aylarında kaynaklarda yaşanan düşüş, artan nüfus ve yüksek kullanım nedeniyle su sorunu yaşıyordu. Yakınlığı nedeniyle Boğaziçi Mahallesini besleyen depodan su verilen Hisar mevkiine bu suyun yetmemesi üzerine MUSKİ ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler bu kapsamda suyu yeterli olan Dörttepe deposundan Hisar mevkiine yeni 3 bin metrelik içme suyu hattı yapımına başlarken hattın yaklaşık 2 bin 500 metrelik kısmını tamamladı. 5 bin kişinin yararlanacağı hattın tamamlanması ile birlikte Hisar mevkii artık Dörttepe deposundan beslenecek. Böylelikle hem Hisar mevkiinin su sorunu çözülmüş olacak hem de Boğaziçi Mahallesine daha fazla su aktarılmış olacak. Böylelikle bu bölgede kısmi olarak yaşanan su arzı sorunu ortadan kalkacak.