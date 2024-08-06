X platformunun sahibi olan Elon Musk sosyal medya hesabından olimpiyatlardaki ekipmansız başarısıyla dünya çapında gündem olan milli atıcı Yusuf Dikeç için bir paylaşımda daha bulundu. Musk’ın paylaşımı kısa sürede milyonlara ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - Milli atıcımız Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’ndaki rahat tavırları ve ekipmansız başarısı ile dünya gündeminde büyük ilgiyle karşılandı. Dikeç’in popülerliğine dünyaca ünlü X platformunun sahibi ve girişimci Elon Musk da karşı koyamadı.

Elon Musk, resmi X hesabında Yusuf Dikeç’in olimpiyatlardaki atış görüntülerinin üzerinde yapay zeka ile oynanan videoyu paylaştı. Videoda milli sporcumuzun elindeki silah, bir içeceğe dönüştüğü ve Dikeç’in bu içeceği içtiği görüntüsü oluşturuldu.



DİKEÇ’İN POPÜLERLİĞİ ARTIYOR Olimpiyat Oyunları’nnda Şevval İlayda Tarhan ile 10 Metre Havalı Tabanca Karışık Takım Finali’ne çıkan Yusuf Dikeç’in rakibinin aksine rahat tavırları ve ekipmansız başarısı, dünya çapında büyük ilgiyle karşılandı, Dikeç ile ilgili pek çok paylaşım yapıldı, milli sporcunun anime çizimleri bile yapıldı.



MUSK’TAN DİKEÇ’E ÖVGÜ Milli atıcımız Yusuf Dikeç’in atış yaptığı görüntüleri resmi X hesabından paylaşan Musk, gönderisine “Güzel” yorumunu ekledi.



YANIT GECİKMEDİ Dikeç ise Musk’ın yorumunu, "Merhaba Elon, sence geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecekler mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?" ifadeleriyle yanıtladı.

Milli sporcumuzun sorusunun ardından Musk’ın cevabı da gecikmedi. Elon Musk, Dikeç’i "Robotlar her zaman hedefi tam ortasına vuracak. İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın en büyük şehirlerinden biri." diyerek cevapladı.