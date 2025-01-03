Muş Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Sedat Subaşı, geliştirdiği SİHA projesi "SUBAŞ" ile Millî Savunma Bakanlığından davet aldı.ANKARA (İGFA) - Muşlu lise öğrencisi, geliştirdiği yenilikçi SİHA projesiyle savunma sanayisinde devrim yapmaya hazırlanırken aldığı güzel haber ile hayallerine bir adım daha yaklaştı. Subaşı, Millî Savunma Bakanlığından projesini tanıtmak için davet aldı.

Subaşı'nın tasarladığı SİHA; sessiz motor teknolojisi, radara yakalanmama, hafif malzeme kullanımı, uzun menzil kapasitesi ve yüksek enerji verimliliği gibi nitelikleriyle sektörde fark oluşturmaya hazırlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi intenet sitesinde yer alan habere göre, SUBAŞ ismini verdiği projenin ilk prototipini yaptığını söyleyen Sedat Subaşı, "Milli Savunma Bakanlığından davet geldi. İnşallah, bu ay içinde gidip projemizi sunacağız. Türkiye'nin bağımsızlığı için çok güzel bir proje olacağına canıgönülden inanıyorum" dedi.

Muş Ahi Evran MTAL Müdürü Erhan Kasımoğlu, öğrencinin savunma sanayisi ile ilgili İHA ve SİHA tasarımı ve projesiyle değerlendirerek okulda bir yer verdiklerini belirterek, "Gerekli çalışmalarında destek olduk. Muş Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilimizdeki farklı alanlarla ilgilenen sanayi ve iş adamlarıyla irtibata geçerek bazı kaynaklarda destek için etkimiz oldu. Bazı öğretmen arkadaşların girişimleriyle Millî Savunma Bakanlığı ile irtibata geçerek projenin örneklerini onlara gönderdik. Öğrencimiz kendisini ve çalışmalarını daha iyi anlatabilmesi için ara tatilde Ankara'ya davet edildi. Bizim de desteklerimizle ülkenin savunma saniyesine ciddi katkısı olacağına inanıyoruz. Bu anlamda bize gelen her öğrenciye destek olarak önlerini açıp, onların fikirlerini dinleyip kendi fikrimizi de katıp ufuklarını genişletmek için sürekli yanlarındayız. Öğrencilerimize her türlü katkı ve desteği sunmaya hazırız." dedi.