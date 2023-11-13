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Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı,Müslüman ülke liderlerinin Kudüs’e giderek Filistin’e destek olması gerektiğini söyledi.BURSA (İGFA) - Terör devleti İsrail’in mezaliminin başladığı ilk günlerde bölgeye destek için giden Amerika Birleşik Devletleri Dış İşleri Bakanı Antony Blinken'in Tel Aviv'e giderek ben de Yahudiyimve Yahudi kimliğimle buradayım sözlerini hatırlatan Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı, Müslüman ülke liderlerine çağrıda bulundu.

Başkan Yazıcı, “Dünyadaki Müslüman ülkelerin Başkanları Kudüs’e giderek bizde Müslümanız ve Müslüman kimliğimizle buradayız demeli. Kudüs’e yapılacak ziyaret, tüm dengeleri alt üst edecektir. İsrail’in yaptığı vahşetin durması adına bu hamle bir fırsat” dedi.

Kudüs’ün ilk kıblemiz, ikinci mescidimiz ve üçüncü haremimiz Mescidi Aksa’yı bağrında barındırdığını hatırlatan Başkan Yazıcı, "Kudüs İsra ve Miraç mucizelerinin gerçekleştiği beldedir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) Mescidi Aksa’da bütün peygamberlere namaz kıldırmış ve Allah (cc) huzuruna buradan çıkmıştır. Kudüs 400 yıl Osmanlı himayesinde kaldı ve bu döneme ait yüzlerce tarihi eseri içinde barındıran bir İslam şehridir.Kudüs; Hz. Davud’un temeli, Hz. Süleyman’ın Beytü’l- Makdis’i, Hz. Zekeriya’nın imamlığı, Hz. Yahya’nın müjdesi, Hz. Meryem’in hücresi, Hz. İsa’nın beşiği, Hz. Muhammed’in (s.a.s.) miracı, Hz. Ömer’in fethi, Selahaddin Eyyubi’nin rüyası, Kanuni Sultan Süleyman’ın imarı, Abdülhamid Han’ın davasıdır" diye konuştu.

KIBRIS'TAKİ GELİŞMELER TAKIP EDİLMELİ

Başkan Yazıcı çağrısında şu ifadeleri kullandı:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki gelişmelerede bu noktada dikkat etmek gerekmekte. Yahudilerin son dönemdeKarpaz bölgesinde, özelikle Sahil bölümündeki toprakları satın aldığını görmekteyiz. Buralara yerleşmek adına Yahudi Chabad Örgütünün direktifleriyle geçmişte Kudüs’te yaptıklarının aynısını,Büyük İsrail hedefleri doğrultusunda bu bölgede de aktif hale getirmek istemektedirler. Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki son yıllardaki tüm toprak satışları, özellikle de vekâlet verilerek işlem yapılmış toprak satışları komple gözden geçirilmelidir.Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Başbakanı çok hızlı bir şekilde son yıllardaki bütün tapu işlemleri gözden geçirilmesinin ardından bu konuda bağımsızlığımızı ve devlet olma kimliğimizi doğrudan yok etmek isteyen ikinci bir İsrail’i, yani siyonist devleti Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında kurmak isteyen bu kirli operasyonları engelleyecek adımları atmak zorundadır.”