Muş'un Bulanık ilçesinde görev yapan kadın öğretmenler, çeşitli nedenlerle okula gitmeyen ya da devamsızlık yapan kız çocuklarını okula kazandırmak için köy köy dolaşıyor. Son olarak kırsal iki yerleşim yerine giden kadın öğretmenler, devamsız 4 kız öğrencinin yeniden okula dönmesini sağladı.ANKARA (İGFA) - Muş'ta Bulanık İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Bulanık Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu yıl okula gelmeyen öğrencilerin eğitim yaşamlarına devam etmesi için "Okumayan Kız Çocuğu Kalmasın" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında gönüllü kadın öğretmenlerden oluşturulan ekip, çeşitli nedenlerle okula gitmeyen devamsızlığı olan kız öğrenciler için çalışma başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde de yer alan habere göre öğretmenler, belirledikleri program dâhilinde hafta sonları ya da okul saatleri dışında İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün kendilerine tahsis ettiği araçla kilometrelerce yol katederek gittikleri köylerde devamsız öğrenciler ve aileleriyle görüştü. Fedakâr öğretmenler, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başladığı günden bu yana yaptıkları görüşmelerle 21 kız çocuğunu yeniden okula kazandırmanın mutluluğunu yaşadı.

Son olarak Bulanık ilçesine bağlı Adıvar köyü ve Sarıpınar beldesine giden kadın öğretmenler, devamsız 4 kız öğrencinin yeniden okula dönmesini sağladı.

Bulanık İlçe Millî Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, kadın öğretmenlerden oluşan ekibin, kız öğrencilerin okula kazandırılması için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi. Ekipte yer alan öğretmenlerden Büşra Kiriş Gökçe ise projede gönüllü olarak yer aldığını ve bundan mutluluk duyduğunu dile getirdi.