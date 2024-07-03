Aden Koleji Kurucu Temsilcisi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mustafa Bebzaş LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından velilere tavsiyelerde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Aden Koleji Kurucu Temsilcisi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mustafa Bebzaş, (LGS) Liselere Giriş Sınav sonuçlarının açıklanmasına ilişkin bir değerlendirmede bulundu.

“SINAVA SİZ GİRMEDİNİZ ÇOCUĞUNUZ GİRDİ”

Sınav sonuçlarının bazı ailelerde mutluluk, bazılarında ise hüzün yarattığını ifade eden Mustafa Bezbaş, velilere hitaben yaptığı açıklamada; “Sınav sonuçları iyi gelen aileler mutlu. Başaran tüm öğrencileri ve velileri kutluyorum. Ya sınavı kötü geçen çocuklar ve aileleri ne durumda? Kötü, mutsuz ve her arayana ne cevap vereceklerini bilemez durumdalar. 30 yıllık bir eğitimci olarak sizlere önerim; bu günlerde seveninizle, kıskananlarınızı ayırmış olursunuz. Sınava siz girmediniz, çocuğunuz girdi. Her çocuğun bir çalışma temposu var. Sizinki de bu dönemi kötü geçirmiş olabilir. Unutmayın, sınavı çok iyi geçen öğrencinin de sınavı çok kötü geçen öğrencinin de önünde 4 yıllık bir lise eğitimi var. Kaybettiği lise sınavından ders çıkarıp çok iyi üniversiteler kazanan öğrenciler gördüğüm gibi çok iyi geçen lise sınavının başardım psikolojisiyle üniversite sınavına iyi hazırlanamayıp 3 yıl mezuna kalan çok öğrenci gördüm” dedi.

“ÇOCUĞUNUZA SAHİP ÇIKIN KENDİNİZDEN UZAKLAŞTIRMAYIN”

Bebzaş, açıklamasının devamında; “Lütfen sınavı kötü geçen çocuğunuza düşman olmayın. Hayal kırıklıklarınızı, olumsuz duygularınızı içinize atıp çocuğunuza, dersini aldın sanırım üniversiteye hazırlıkta aynı hataları yapmayacağını düşünüyorum seni çok seviyorum, sınav bir Türkiye gerçeğidir diyerek, çocuğunuza sahip çıkın. Yoksa dışarıda sizin boşluğunuzu doldurmak isteyen kötü niyetliler çok. Sınavı iyi geçen aileler de çocuklarına, evet ilk sınavı geçtik ama bunun üniversitesi de var şımarmadan yolumuza devam edeceğiz demeli” şeklinde konuştu.