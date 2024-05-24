Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası, Edirne Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan alkol ve sigara satış kurallarına ilişkin afişleri üyelerine dağıtmaya başladı.Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkanı Vekili Mustafa Çakır, üyelerini oda binasından afişleri almaları konusunda uyardı ve bu konuda yardımcı olan Valilik ve Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Oda yönetimi ayrıca, 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak kredi faiz oranları konusundaki endişeleri de dile getirdi. Özellikle yeni iş yeri açan esnaflar, daha önce aldıkları kredilerin faiz oranlarının yükselmesinden dolayı endişe duyuyor.

Çakır konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı “Yüzde 7,5 faizle kullanılan kredilerin yeni faiz oranının yüzde 17 ve daha yukarı olması esnafı zor durumda bırakıyor. Esnaflarımız, bu duruma "Faiz Depremi" adını veriyor ve bunun esnaflar üzerinde yıkıcı bir etki yarattığını belirtiyor. Oda yönetimi, yetkililerden acil çözüm bekliyor ve iyi haberlerin yakın zamanda paylaşılacağını umut ediyor. Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası, üyelerine her zaman destek olmaya hazır olduğunu ve sorunların çözümü için yetkililerle iletişim halinde olacağız. Birlikte, güçlüyüz.”