Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkan Vekili Mustafa Çakır, 21 Ekim 2024 Pazartesi günü yaptığı ziyaretlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çakır, hem Şarköy hem de Malkara halk pazarlarında yaşanan sorunları yerinde inceleyerek esnafların ve tüketicilerin sesini duyurdu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Öncelikle Şarköy Belediyesi'ni ziyaret eden Çakır, odanın üyesi olan esnafların yıllardır Şarköy halk pazarında tezgah açamama sorununu gündeme getirdi. Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var'ın olumlu yaklaşımına rağmen, konunun bir an önce çözülmesi için başkan vekili Yaşar Karayel'e de taleplerini iletti. Çakır, Şarköy Esnaf Odası Başkanı Mesut Mutlu ile de görüşerek ortak hareket etme kararı aldı.

MALKARA'DA PAZARIN CANLANMASI İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Malkara halk pazarında ise farklı bir sorunla karşılaşıldı. Burada pazarın canlanması, üretici ve tüketicinin mağduriyetinin giderilmesi gibi konular gündeme geldi. Çakır, pazarın çok sayıda ziyaretçisi olmasına rağmen satışların düşük olmasından ve fiyatların yüksek olmasından duyulan memnuniyetsizliği dile getirdi. Ayrıca, esnafın karşılaştığı yüksek maliyetler ve zincir marketlerin rekabeti de önemli sorunlar olarak sıralandı.

ESNAFIN YANINDA OLMA VURGUSU

Çakır, yaptığı ziyaretlerle esnafın sorunlarını yerinde dinleyerek çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediğini belirtti. Esnafın sesi olmak ve sorunlarına çözüm üretmek için çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Çakır, esnafın taleplerini dikkate alarak daha güçlü bir şekilde çalışacaklarını vurguladı.

Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkan Vekili Mustafa Çakır, Şarköy ve Malkara halk pazarlarında yaşanan sorunları gündeme getirerek esnaf ve tüketicinin haklarını savundu. Çakır, hem yerel yönetimlerle hem de diğer esnaf odalarıyla işbirliği yaparak sorunlara çözüm bulmayı hedefliyor.