Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkan Vekili Mustafa Çakır, Ramazan ayı öncesi bir açıklama yaparak vatandaşlardan Ramazan alışverişlerini yerel esnaftan yapmalarını istedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Çakır, Ramazan ayının bereketini esnaflarla birlikte yaşamak için alışverişlerde esnafın tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Toplumun tüm kesimlerinin esnafa sahip çıkması gerektiğini belirten Çakır, "Bakkal, manav, kuruyemiş, pazarcı esnaflarımız başta olmak üzere gıda sektöründe faaliyet gösteren esnaflarımız hazırlıklarını tamamlayarak Ramazan'ın gelmesini bekliyorlar." dedi.

Ramazan'ın bolluk ve bereket ayı olduğunu hatırlatan Çakır, şunları söyledi:

"Yoksulluğun gözetildiği, birlik ve beraberliğin en üst seviyeye çıktığı iftar sofraları için Ramazan alışverişlerine çıkan çarşıda manavımızı, pazarcımızı, mahalledeki bakkalımızı seçin. Ramazan alışverişi için küçük esnafın tercih edilmesinin toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin, huzur ve bütünlüğün de bir gereğidir. Bu Ramazan ayı oda üyelerimize ve gıda sektöründe faaliyet gösteren meslektaşlarımıza can suyu olacaktır. Gelin Ramazan ayının bereketini mahallemizin ışığı olan esnaflarımızla paylaşalım. Paylaşmazsak, mahallemizin ışığı sönmesin."

Çakır, bazı firmalara da seslenerek, ekonomiyi bahane edip Ramazan ayında zam yapmamalarını istedi. Halkın ve esnafın rahat bir Ramazan ayı geçirmesini dileyen Çakır, "Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan ayının ülkemize, şehrimize, esnaflarımıza ve tüm inananlara güzellikler, mutluluk, sağlık, bolluk ve huzur getirmesini diliyorum. Hayırlı Ramazanlar.”