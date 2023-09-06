Bilecik’in Pazaryeri İlçesinde Pazaryeri Belediyesinin düzenlediği İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yılı kutlama etkinleri kapsamında Mustafa Ceceli ve Öykü Gürman konser verdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinde Panayır alanında oluşturulan platformla Mustafa Ceceli ve Öykü Gürman konseri İlçeye renk katarken Pazaryeri ilçesi çevre il ve ilçelerden yaklaşık 10 bin kişi konseri izledi.

Sevilen sanatçılar birbirinden güzel şarkılarını Pazaryeri’liler için söylerken, konsere katılan vatandaşlarda sanatçılara söyledikleri şarkılarda eşlik etti.

Mustafa Ceceli ve Öykü Gürman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e ve alanı dolduran binlerce kişiye teşekkür ederken, Başkan Tekin, sanatçılara Kınık Köyünde üretilen Çömlek Cezve hediye ederken çiçek takdim etti.

Pazaryeri ilçesinde düzenlenen Mustafa Ceceli ve Öykü Gürman konserine Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin yoldaş, Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe merkezi, köyler ve civar ilçelerden gelen binlerce vatandaş katıldı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, düzenlenen programa katılan ilçe halkına, sanatçı ve tüm misafirlere teşekkür etti.